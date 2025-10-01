Чоловік Світоліної завершує кар’єру: коли легендарний тенісист зіграє останній матч

Монфіс оголосив про завершення кар’єри

Він зізнався, що вперше взяв ракетку в руки у 2,5 роки, а професійну кар’єру розпочав у 18-річному віці. Минулого місяця француз відсвяткував 39-річчя та вирішив, що 2026 рік стане фінальним у його спортивному шляху.

"Можливість перетворити свою пристрасть на професію - це привілей, який я цінував під час кожного матчу і кожного моменту своєї 21-річної кар’єри. Хоча ця гра означає для мене все, я спокійний зі своїм рішенням піти на пенсію наприкінці тенісного сезону 2026 року", - написав Монфіс.

Результати і здобутки француза

За кар’єру Гаель Монфіс 35 разів виходив у фінали турнірів ATP, де здобув 13 титулів.

Він тричі грав у фіналах турнірів серії "Мастерс" (2009, 2010, 2016) і двічі діставався півфіналів Grand Slam – на Ролан Гаррос-2008 та US Open-2016.

Також француз доходив до чвертьфіналів Australian Open у 2016 та 2022 роках.

Найвищим місцем у світовому рейтингу для Монфіса стало 6-те у листопаді 2016 року.

Попри відсутність перемог на турнірах Великого шолома, він залишився в історії тенісу як один із найбільш видовищних і харизматичних гравців свого покоління.

13-м чемпіонським титулом Гаеля Монфіса став його тріумф на турнірі ATP 250 в Окленді (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Подяки та особисті зізнання

У своєму зверненні Монфіс особливо відзначив підтримку рідних та близьких, подякував тренерам, агенту та вболівальникам. Він тепло згадав про дружбу з іншими відомими французькими тенісистами - Жо-Вільфрідом Цонгою, Жилем Сімоном і Рішаром Гаске.

Окремо француз звернувся до своєї дружини, українки Еліни Світоліної, та їхньої доньки Скай.

"Моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі - і винятковій гравчині самій по собі. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні".

Світоліна теж відреагувала на заяву чоловіка у соцмережах.

"Не можу дочекатися, щоб почати цю нову главу з тобою. Ми тебе любимо!", - написала Світоліна у коментарі.

Нове покоління і майбутнє

Монфіс визнав, що час його кар’єри добігає кінця, і зізнався, що відчуває вдячність за можливість змагатися у "золотий вік" тенісу проти таких легенд, як Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Новак Джокович та Енді Маррей.

Він зазначив, що навіть поразки проти таких суперників були особливими, а перемоги - ще ціннішими.

"Життя занадто коротке, щоб шкодувати. Я ні про що не жалкую. Мені просто шалено пощастило бути частиною цього часу", - додав він.

Що далі

Французький тенісист планує відіграти повний сезон-2026 і завершити кар’єру на "Мастерсі" в Парижі, що стане символічним фіналом його виступів.

Таким чином, у 2026 році світ тенісу попрощається з одним із найяскравіших шоуменів корту, чия гра і харизма назавжди залишаться в історії спорту.