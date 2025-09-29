ua en ru
Світоліна встановила рекорд України у світовому тенісі: дізнайтеся як

Понеділок 29 вересня 2025 18:41
Світоліна встановила рекорд України у світовому тенісі: дізнайтеся як Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна відзначила історичне досягнення у світовому тенісі. Українка проводить ювілейний 600-й тиждень у топ-100 рейтингу WTA та утримує абсолютний рекорд серед представниць України.

Про новий рекорд українки у світі тенісу - повідомляє РБК-Україна.

600 тижнів у світовій еліті

Оновлення рейтингу WTA від 22 вересня, пов’язане з продовженням турніру в Пекіні, стало останнім перед 29 вересня.

У понеділок позиції залишилися стабільними — Еліна Світоліна зберегла 13-те місце та відзначила ювілейний 600-й тиждень у топ-100 світового рейтингу.

Найближча українська конкурентка, Леся Цуренко, відстає від Світоліної на 160 тижнів і востаннє змагалася ще у листопаді 2024 року.

Така дистанція лише підкреслює виняткову стабільність і домінування Світоліної серед українських тенісисток.

Шлях від дебюту до рекорду

Еліна Світоліна вперше потрапила до топ-100 рейтингу WTA 18 лютого 2013 року, коли їй було 18 років.

Протягом наступних років українка провела у сотні неймовірні 479 тижнів поспіль, поки у вересні 2022 року не залишила рейтинг через вагітність.

Повернувшись на корт у червні 2023 року, Світоліна швидко відновила свої позиції у топ-100 і наразі перебуває там уже 121 тиждень поспіль.

Загалом із 600 тижнів у сотні вона 218 разів входила до топ-10, а найвищу позицію посіла 11 вересня 2017 року, піднявшись на третє місце.

Це досягнення робить її рекордсменкою серед усіх українських тенісистів - і жінок, і чоловіків.

Рейтинг українок за кількістю тижнів у топ-100 WTA

  • Еліна Світоліна - 600
  • Леся Цуренко - 440
  • Катерина Володько (Бондаренко) - 406
  • Наталія Медведєва - 334
  • Альона Бондаренко - 324

Завершення сезону

Світоліна достроково закінчила сезон-2025. Вона знялася з турніру WTA 1000 у Пекіні та оголосила, що не виступатиме до кінця року через психологічне виснаження від інтенсивного графіку.

