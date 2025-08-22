ua en ru
Поцілунок на корті та перемога: Світоліна й Монфіс зіграли разом на US Open (відео)

Нью-Йорк, П'ятниця 22 серпня 2025 10:56
UA EN RU
Поцілунок на корті та перемога: Світоліна й Монфіс зіграли разом на US Open (відео) Фото: Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (instagram.com/elina_svitolina)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, провели спільний матч на центральному корті US Open. У ніч на 22 серпня подружжя взяло участь у виставковому заході Stars of the Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Відкритого чемпіонату США.

Видовищний теніс та чуттєвий момент

Суперниками Світоліної та Мофіса були італійці Флавія Пеннетта та Флавіо Коболлі. У напруженому поєдинку українка та француз здобули перемогу з рахунком 14:12.

Цей матч став однією з найяскравіших подій вечора. Українсько-французьке подружжя не лише подарувало глядачам видовищний теніс, а й чуттєвий момент – після перемоги Еліна та Гаель обійнялися й поцілувалися прямо на корті.

Зіркові пари на корті

Окрім українсько-французького дуету, на шоу-турнірі виступили й інші легенди тенісу:

  • Жуан Фонсека (Бразилія) / Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) – Енді Роддік / Алекс Мікельсен (США) – 11:9
  • Вінус Вільямс / Джон Макінрой (США) – Коко Гофф / Андре Агассі (США) – 12:10
  • Бетані Маттек-Сандс / Кейсі Рацлафф (США) – Дана Метісон / Джек Сок (США) – 10:8

Благодійна складова

Організатори зазначили, що частина виручки від продажу квитків на Stars of the Open буде спрямована на підтримку USTA Foundation – національної благодійної організації, яка фінансує тенісні та освітні програми для малозабезпечених спільнот у США.

Раніше ми писали, що Світоліна, Костюк та ще дві українки отримали суперниць на старті US Open-2025.

Також повідомили, де і коли дивитися US Open-2025 з українським коментарем.

