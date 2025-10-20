ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

На чолі з несподіваним лідером: підсумки 9 туру УПЛ

Понеділок 20 жовтня 2025 21:37
UA EN RU
На чолі з несподіваним лідером: підсумки 9 туру УПЛ Фото: "Кривбас" очолив турнірні перегони (ФК "Кривбас")
Автор: Андрій Костенко

Черговий, 9-й тур української Прем'єр-ліги приніс низку несподіваних результатів та призвів до суттєвих перестановок у турнірній таблиці.

Про головні підсумки туру – розповідає РБК-Україна.

Зміна лідера

Головна подія – нове обличчя на вершині турнірної таблиці першості. Вперше в сезоні номером один став криворізький "Кривбас".

Команда Патріка ван Леувена на виїзді перемогла одного з аутсайдерів турніру – львівський "Рух" (2:1), але цього вистачило, щоб вийти у лідери.

Донецький "Шахтар", який був першим перед черговим туром, втратив очки у Житомирі з "Поліссям". "Гірники" ще жодного разу не перемагали житомирський колектив в рамках УПЛ.

Падіння "Динамо"

Чинні чемпіони України ледь втрималися в топ-3. П'ята поспіль нічия, цього разу із "Зорею" (1:1), коштувала киянам 2-го місця в таблиці.

За набраними очками підопічних Олександра Шовковського наздогнав черкаський ЛНЗ.

Більш того, в останній ігровий день туру кияни могли вилетіти з топ-3. Сталося б це, якби харківський "Металіст 1925" переграв "Кудрівку". Тоді команда Младена Бартуловіча набрала 18 очок та витіснила б "біло-синіх" з чільної трійки. Проте харків'яни шансом не скористалися – нічия (1:1).

У наступному турі на нас чекає цікаве протистояння: "Динамо" – "Кривбас". Чемпіон і лідер УПЛ зійдуться в Києві у неділю, 26 жовтня.

"Епіцентр" залишає дно

Напередодні туру з'явилась інформація, що тренерське крісло захиталося під наставником "Епіцентра" Сергієм Нагорняком і кожна наступна невдача може стати фатальною.

Команда зробила висновки і доволі впевнено переграла у Львові "Карпати" (3:1). Завдяки цьому подоляни піднялися на 14-ту сходинку, залишивши зону прямого вильоту.

А на дні опинився інший новачок сезону – "Полтава".

Усі результати туру

"Полтава" – "Оболонь" – 1:2 (Марусич, 90+5, з пенальті – Суханов, 34, 52, з пенальті)

"Рух" – "Кривбас" – 1:2 (Фал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53)

"Зоря" – "Динамо" – 1:1 (Будківський, 84 – Буяльський, 61)

"Полісся" – "Шахтар" – 0:0

ЛНЗ – "Колос" – 1:0 (Проспер, 75, з пенальті)

"Верес" – "Олександрія" – 1:1 (Стамуліс, 56 – Туаті, 90+4)

"Карпати" – "Епіцентр" – 1:3 (Вітор, 62 – Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85)

"Кудрівка" – "Металіст 1925" – 1:1 (Сторчоус, 35 – Ітодо, 67)

На чолі з несподіваним лідером: підсумки 9 туру УПЛ

На чолі з несподіваним лідером: підсумки 9 туру УПЛ

Бомбардири:

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 5

Пилип Будківський ("Зоря") – 5

Наступний, 10-й тур УПЛ пройде 24-26 жовтня.

Раніше ми повідомили, коли "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться в Кубку України.

Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
Новини
РФ ракетами та дронами вдарила по Павлограду: 16 людей постраждали, четверо у тяжкому стані
РФ ракетами та дронами вдарила по Павлограду: 16 людей постраждали, четверо у тяжкому стані
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів