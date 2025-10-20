ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Во главе с неожиданным лидером: итоги 9 тура УПЛ

Понедельник 20 октября 2025 21:37
UA EN RU
Во главе с неожиданным лидером: итоги 9 тура УПЛ Фото: "Кривбасс" возглавил турнирную гонку (ФК "Кривбасс")
Автор: Андрей Костенко

Очередной, 9-й тур украинской Премьер-лиги принес ряд неожиданных результатов и привел к существенным перестановкам в турнирной таблице.

О главных итогах тура - рассказывает РБК-Украина.

Смена лидера

Главное событие - новое лицо на вершине турнирной таблицы первенства. Впервые в сезоне номером один стал криворожский "Кривбасс".

Команда Патрика ван Леувена на выезде победила одного из аутсайдеров турнира - львовский "Рух" (2:1), но этого хватило, чтобы выйти в лидеры.

Донецкий "Шахтер", который был первым перед очередным туром, потерял очки в Житомире с "Полесьем". "Горняки" еще ни разу не побеждали житомирский коллектив в рамках УПЛ.

Падение "Динамо"

Действующие чемпионы Украины едва удержались в топ-3. Пятая подряд ничья, на этот раз с "Зарей" (1:1), стоила киевлянам 2-го места в таблице.

По набранным очкам подопечных Александра Шовковского догнал черкасский ЛНЗ.

Более того, в последний игровой день тура киевляне могли вылететь из топ-3. Случилось бы это, если бы харьковский "Металлист 1925" переиграл "Кудривку". Тогда команда Младена Бартуловича набрала 18 очков и вытеснила бы "бело-синих" из главной тройки. Однако харьковчане шансом не воспользовались - ничья (1:1).

В следующем туре нас ждет интересное противостояние: "Динамо" - "Кривбасс". Чемпион и лидер УПЛ сойдутся в Киеве в воскресенье, 26 октября.

"Эпицентр" покидает дно

Накануне тура появилась информация, что тренерское кресло зашаталось под наставником "Эпицентра" Сергеем Нагорняком и каждая следующая неудача может стать фатальной.

Команда сделала выводы и довольно уверенно переиграла во Львове "Карпаты" (3:1). Благодаря этому подоляне поднялись на 14-ю строчку, оставив зону прямого вылета.

А на дне оказался другой новичок сезона - "Полтава".

Все результаты тура

"Полтава" - "Оболонь" - 1:2 (Марусич, 90+5, с пенальти - Суханов, 34, 52, с пенальти)

"Рух" - "Кривбасс" - 1:2 (Фал, 84 - Парако, 23, Задерака, 53)

"Заря" - "Динамо" - 1:1 (Будковский, 84 - Буяльский, 61)

"Полесье" - "Шахтер" - 0:0

ЛНЗ - "Колос" - 1:0 (Проспер, 75, с пенальти)

"Верес" - "Александрия" - 1:1 (Стамулис, 56 - Туати, 90+4)

"Карпаты" - "Эпицентр" - 1:3 (Витор, 62 - Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85)

"Кудривка" - "Металлист 1925" - 1:1 (Сторчоус, 35 - Итодо, 67)

Во главе с неожиданным лидером: итоги 9 тура УПЛ

Во главе с неожиданным лидером: итоги 9 тура УПЛ

Бомбардиры:

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 5

Филипп Будковский ("Заря") - 5

Следующий, 10-й тур УПЛ пройдет 24-26 октября.

Ранее мы сообщили, когда "Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины.

Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ
Новости
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов