Чи спілкується Козловський з Кондратюком після виплати боргів? Співак зробив зізнання

Чи готовий Козловський до примирення з Кондратюком

Артист зізнався, що не тримає образ і готовий до розмови, однак, за його словами, продюсер поки що не виходить на контакт.

"Скажу так: я не проти поспілкуватися. Справді. Але він не йде на контакт", - зізнався артист.

Співак додав, що не має бажання щось доводити або повертатися до старих образ.

"Чи хотів би я, щоб було інакше? Я не те щоб наполягаю чи маю якусь внутрішню потребу щось доводити. Просто відкритий до нормального людського діалогу", - пояснив артист.

Віталій підкреслив, що за своєю природою не є людиною, яка тримає злість або образи.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Разом з тим, він визнав, що довгий час не міг остаточно закрити цю історію через фінансові зобов’язання.

"За своєю натурою я людина не злопам’ятна. Не тримаю образ, не ношу в собі зла. У мене немає до нього ані негативу, ані агресії. Я це все давно для себе пропрацював і відпустив. Але розумів одну важливу річ: щоб по-справжньому поставити крапку, треба закрити всі фінансові питання. Поки вони "висять", ти внутрішньо все одно залишаєшся в цій історії", - зазначив співак.

За словами виконавця, тема конфлікту роками переслідувала його у публічному просторі.

"Так історично склалося, що ця ситуація тягнулася роками. І що цікаво - вона завжди мене наздоганяла. Будь-яке свято, будь-який день народження, будь-яка публічна подія - хтось обов’язково згадував цю тему: "Бажаю тобі сили, щоб ти це нарешті закрив", - розповів Віталій.

Нині, зізнається Козловський, він почувається спокійно, адже фінансові питання остаточно вирішені.

"І ти ніби рухаєшся кудись, а ця історія все одно постійно присутня - у словах, у думках, у підтекстах. Сьогодні я спокійний", - зазначив співак.

Також Козловський відреагував на слова Ігоря Кондратюка, який раніше заявив, що вони разом зробили хорошу роботу над старими хітами артиста.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Співак подякував колишньому продюсеру за досвід і уроки, які отримав за роки співпраці.

"І знаєте, ці пісні зараз звучать ще краще. Я можу лише дякувати Ігорю за все – за той досвід, за всі уроки, які здобув у процесі, за ті митарства, через які мені довелося пройти", - сказав виконавець.

Він зазначив, що за роки конфлікту не раз міг звернути з обраного шляху, однак продовжував займатися музикою.

"Чесно кажучи, я міг збитися зі шляху багато разів. Треба було витримати ці 13 років, але я точно знаю: весь цей час я йшов за покликом серця. За музикою. Я не зраджував собі - і це для мене найважливіше", - підсумував співак.

Передісторія конфлікту

Віталій Козловський познайомився з Ігорем Кондратюком у 2002 році після перемоги у шоу "Караоке на Майдані" у Львові, де виконав пісню "Вона" гурту "Плач Єремії".

У 2003 році співак переміг у першому сезоні музичного телепроєкту "Шанс", де виконав пісню "Чорнобривці". Після цього Кондратюк став його продюсером.

У 2012 році Козловський вирішив розірвати контракт із продюсером. Згідно з умовами угоди, всі права на пісні артиста належали Кондратюку, тому співак не мав права виконувати їх без дозволу.

Попри це, виконавець продовжив виступати зі своїми хітами. Через це Кондратюк звинуватив його у порушенні авторських прав і подав до суду.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Козловський програв судові процеси і протягом тривалого часу не міг повністю погасити борг.

У 2023 році продюсер повідомляв, що співак заборгував йому близько 1,5 млн гривень.

Під час служби Козловського у ЗСУ частину коштів автоматично утримували з його зарплати.

Зрештою 6 травня 2025 року Ігор Кондратюк повідомив, що всі судові борги сплачені, а каталог пісень повністю перейшов у власність його екс-підопічного.