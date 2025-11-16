"Дисбаланс": кума Козловського пояснила, чому більше не працює його піарницею
Українська піарниця Юла висловилася про завершення співпраці зі співаком Віталієм Козловським, сину якого вона стала хресною мамою. Разом вони працювали понад рік.
Як повідомляє РБК-Україна, піарниця та дружина Анатолія Анатоліча назвала причину завершення співпраці з Козловським у новому випуску "Ближче до зірок".
Чому Юла більше не працює зі своїм кумом
Піарниця одразу зазначила, що у неї гарні стосунки з родиною Козловського. Але вона розмежовує дружбу та роботу.
"Я хресна манюні нашої, Оскара. Я його дуже люблю. Ми дружимо сім'ями, все добре. Просто робота окремо, а сімейні справи окремо", - сказала Юла.
При цьому вона пояснила, що у неї та співака не зійшлися погляди. Тому вони вирішили припинити співпрацю, але на позитивній ноті.
"У кожного своє бачення, у мене, як у професіонала свого шляху - піарника, у Віталія, як у артиста. То ми зрозуміли, що трошки в нас є дисбаланс у баченні, тому що за сімейним столом ми всі рівні, а на роботі кожен має свій топрівень. Тому ми вирішили розійтись для всіх красиво", - додала вона.
Юла хрестила сина Козловського (фото: instagram.com/yulattt)
Нагадаємо, про розрив співпраці Юли та Козловського стало відомо у серпні цього року. І вже тоді піарниця наголошувала на тому, що це ніяк не вплине на їхні дружні стосунки.
"Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я - хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад", - казала Юла.
"На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця - це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар", - додавала вона.
Вас може зацікавити
- Чому Рудницька рознесла Козловського та згадала про його манікюр
- Анатолій Анатоліч прямо сказав, чи піддався Козловський "зірковій хворобі"
- Як Могилевська та Козловський пристрасно поцілувались під час концерту