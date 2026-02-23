ua en ru
"Дуже хочу доньку": Козловський заговорив про поповнення в родині

Понеділок 23 лютого 2026 15:03
UA EN RU
"Дуже хочу доньку": Козловський заговорив про поповнення в родині Віталій Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Віталій Козловський поділився подробицями свого сімейного життя та розповів про плани на майбутнє поповнення у родині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконавця у програмі "Тур зірками".

Чи хоче Козловський ще одну дитину

Артист зізнався, що народження сина кардинально змінило його життя і тепер він замислюється про ще одну дитину.

За словами виконавця, він не приховує, що мріє стати батьком доньки.

"Обов'язково. Я дуже ще хочу доньку, тому що відчути енергію сина - це одне. А що таке, коли ще в тебе доця? Це зовсім інше. І мені би хотілося би знати. Тому обов'язково це станеться", - поділився Козловський.

Також співак пояснив, чому його дружина Юлія майже не з’являється в кадрі та уникає спілкування з журналістами.

&quot;Дуже хочу доньку&quot;: Козловський заговорив про поповнення в родиніВіталій Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Артист каже, це її особисте рішення, яке він повністю поважає.

"Це її рішення. Я ніколи їй нічого не забороняю. В нас в цьому плані є повна демократія. Як вона хоче, так воно і буде. І я її слухаюся, тому що я своїй дружині дуже довіряю", - розповів співак.

Віталій додав, що саме підтримка дружини стала для нього важливою опорою у житті.

"Вона завжди вірила в мене, вона завжди мене підтримувала. І завдяки її підтримці у моєму житті багато чого відбулося і відбувається. По великому рахунку я щаслива людина, бо я маю таку дружину", - підсумував виконавець.

Нагадаємо, первістка Віталію Козловському народила його дружина Юлія Бакуменко.

Вона вже багато років працює піарницею артиста. Закохані тривалий час не афішували свої стосунки, а офіційно узаконили їх лише у 2023 році.

25 лютого 2024 року подружжя стало батьками - у них народився син, якому дали ім’я Оскар.

