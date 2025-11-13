"Манікюр кращий, ніж у нас": Рудницька розпекла Козловського за службу і його минуле

Засновниця "Території А" Анжеліка Рудницька висловилася щодо виступів Віталія Козловського в Росії та його підтримку Збройних сил України. Артистка згадала, який вчинок її співака її обурив.

Що сказала Рудницька про службу Козловського

Співачка наголосила, що не може приймати вибачення через дії замість публічного визнання власної помилки.

"Манікюр цього військового кращий, ніж у нас з вами. Я багато разів була на фронті та не бачила у військових цих манікюрів. Можливо, я не права, але я хочу від нього це почути", - каже співачка.

Рудницька зізналася, що колись мала дружні стосунки з Козловським, однак його дії під час війни стали для неї болючим ударом. Зокрема, виступи в Росії та підтримка колаборантів.

"От у мене з Віталієм Козловським багато років були дуже дружні взаємини. І мені було неймовірно прикро бачити не тільки його виступ на і на Красной площади, а й з букетом у Штепи (Неля Штепа - проросійська міська голова Слов'янська - ред.), яка відкривала ворота й зустрічала з хлібом-сіллю окупантів у Слов'янську, де страждали люди", - каже артистка.

"І в той час, коли держава покарала Штепу, Козловський приїхав до неї з букетом троянд і сказав: "Своїх не бросают". Хто для нього свої? Я хочу це почути. Його командир казав мені: "Ми його перевиховаємо", - додала вона.

Рудницька розпекла Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що співачка думає про зірок-перевзуванців

За словами Рудницької, найнебезпечнішими для суспільства є саме ті митці, які не мають чіткої позиції.

"Я дуже хотіла б вірити, що повернення до українського реально щире. Що ці люди, яких Марія Бурмака називає "перевзуванцями", не просто переклали пісні, а щось переосмислили", - каже Анжеліка.

"Я боюсь людей, які туди-сюди. Оці люди перші зрадники, бо їм все одно, вони як флюгери. І тому вони страшні для нашого суспільства. Але ще страшніше, що вони мають вплив і популярність", - підкреслює Рудницька.

На думку артистки, велика проблема полягає також у тому, що саме такі "безпринципні" виконавці часто отримують найбільшу увагу українських медіа.