Чи проб'ється Україна у хокейну еліту: всі можливі сценарії перед останнім туром ЧС-2026

13:29 08.05.2026 Пт
2 хв
"Синьо-жовті" мають шанси вийти в Топ-дивізіон, проте не все залежить від нашої команди
aimg Андрій Костенко
Для Дмитра Христича та його команди наступає момент істини (фото: ФХУ)

Збірна України з хокею сьогодні, 8 травня, проведе матч останнього туру на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А. Ситуація у турнірній таблиці склалася таким чином, що одразу три команди претендують на єдину вакантну путівку до елітного дивізіону.

За яких обставин "синьо-жовті" підвищяться у класі – РБК-Україна аналізує всі можливі варіанти.

Ситуація перед заключним туром

Збірна України підійшла до вирішального ігрового дня з 7-ма очками в активі. Наразі підопічні Дмитра Христича посідають третю сходинку, маючи рівну кількість балів із Польщею та Францією. Попереду – Казахстан (11 очок), який вже забронював за собою перше місце.

Ключовим фактором у боротьбі за другу сходинку є особисті зустрічі. На старті турніру Україна поступилася Польщі (2:3), тому за умови рівної кількості очок поляки завжди будуть вище за "синьо-жовтих". Водночас у нас є перевага над Францією, яку українці обіграли в очній дуелі.

Це створює ситуацію, де головна умова для України – набрати більше очок за Польщу у заключному турі.

Оскільки матчі 8 травня, проходитимуть почергово, українці вийдуть на лід раніше за своїх головних конкурентів. Поляки вже знатимуть, як зіграла наша збірна.

Турнірна таблиця:

  1. Казахстан – 11
  2. Польща – 7
  3. Україна – 7
  4. Франція – 7
  5. Японія – 2
  6. Литва – 2

Розклад 5-го туру:

  • 13:30. Казахстан – Франція
  • 17:00. Україна – Японія
  • 20:30. Польща – Литва

Варіанти для України

За яких сценаріїв "синьо-жовті" фінішують другими:

  • Україна переможе Японією в основний час (3 очки) – Польща не виграє у Литви в основний час.
  • Україна виграє в овертаймі або за булітами (2 очки) – Будь-яка поразка Польщі, Франція не виграє у Казахстану в основний час.
  • Україна програє в овертаймі або за булітами (1 очко) – Польща програє в основний час, будь-яка поразка Франції.
  • Поразка України в основний час (0 очок) – Шанси втрачено.
