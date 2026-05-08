Чи проб'ється Україна у хокейну еліту: всі можливі сценарії перед останнім туром ЧС-2026

Ситуація перед заключним туром

Збірна України підійшла до вирішального ігрового дня з 7-ма очками в активі. Наразі підопічні Дмитра Христича посідають третю сходинку, маючи рівну кількість балів із Польщею та Францією. Попереду – Казахстан (11 очок), який вже забронював за собою перше місце.

Ключовим фактором у боротьбі за другу сходинку є особисті зустрічі. На старті турніру Україна поступилася Польщі (2:3), тому за умови рівної кількості очок поляки завжди будуть вище за "синьо-жовтих". Водночас у нас є перевага над Францією, яку українці обіграли в очній дуелі.

Це створює ситуацію, де головна умова для України – набрати більше очок за Польщу у заключному турі.

Оскільки матчі 8 травня, проходитимуть почергово, українці вийдуть на лід раніше за своїх головних конкурентів. Поляки вже знатимуть, як зіграла наша збірна.

Турнірна таблиця:

Казахстан – 11 Польща – 7 Україна – 7 Франція – 7 Японія – 2 Литва – 2

Розклад 5-го туру:

13:30. Казахстан – Франція

17:00. Україна – Японія

20:30. Польща – Литва

Варіанти для України

За яких сценаріїв "синьо-жовті" фінішують другими: