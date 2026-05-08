RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Пробьется ли Украина в хоккейную элиту: все возможные сценарии перед последним туром ЧМ-2026

13:29 08.05.2026 Пт
2 мин
"Сине-желтые" имеют шансы выйти в Топ-дивизион, однако не все зависит от нашей команды
aimg Андрей Костенко
Для Дмитрия Христича и его команды наступает момент истины (фото: ФХУ)

Сборная Украины по хоккею сегодня, 8 мая, проведет матч последнего тура на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А. Ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что сразу три команды претендуют на единственную вакантную путевку в элитный дивизион.

При каких обстоятельствах "сине-желтые" повысятся в классе - РБК-Украина анализирует все возможные варианты.

Читайте также: Украинский хоккейный гранд может покинуть пределы страны: "Сокол" нацелился на зарубежную лигу

Ситуация перед заключительным туром

Сборная Украины подошла к решающему игровому дню с 7-ю очками в активе. Сейчас подопечные Дмитрия Христича занимают третью строчку, имея равное количество баллов с Польшей и Францией. Впереди - Казахстан (11 очков), который уже забронировал за собой первое место.

Ключевым фактором в борьбе за вторую строчку являются личные встречи. На старте турнира Украина уступила Польше (2:3), поэтому при условии равного количества очков поляки всегда будут выше "сине-желтых". В то же время у нас есть преимущество над Францией, которую украинцы обыграли в очной дуэли.

Это создает ситуацию, где главное условие для Украины - набрать больше очков, чем Польша в заключительном туре.

Поскольку матчи 8 мая, будут проходить поочередно, украинцы выйдут на лед раньше своих главных конкурентов. Поляки уже будут знать, как сыграла наша сборная.

Турнирная таблица:

  1. Казахстан - 11
  2. Польша - 7
  3. Украина - 7
  4. Франция - 7
  5. Япония - 2
  6. Литва - 2

Расписание 5-го тура:

  • 13:30. Казахстан - Франция
  • 17:00. Украина - Япония
  • 20:30. Польша - Литва

Варианты для Украины

При каких сценариях "сине-желтые" финишируют вторыми:

  • Украина победит Японией в основное время (3 очка) - Польша не выиграет у Литвы в основное время.
  • Украина выигрывает в овертайме или по буллитам (2 очка) - Любое поражение Польши, Франция не выигрывает у Казахстана в основное время.
  • Украина проигрывает в овертайме или по буллитам (1 очко) - Польша проигрывает в основное время, любое поражение Франции.
  • Поражение Украины в основное время (0 очков) - Шансы потеряны.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХоккейЧемпионат мира по хоккею