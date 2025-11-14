UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Четверта Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому

Хто "вилетів" з "Холостяка" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома дівчатами. Перша поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто пішов з "Холостяка"

Так, ще до побачень Тарас запросив на окрему розмову Діану Зотову, з якою він був знайомий ще до зйомок. Виявилося, Цимбалюк бачив інформацію про те, що модель могла від нього дещо приховувати.

Коли він прямо спитав, чи відпустила Діана попередні стосунки, вона зізналася, що це не так. І тому Тарас не зрозумів, навіщо дівчині брати участь в проекті, якщо її серце вже належить іншому.

Актор попрощався з Діаною та провів її до автівки. Цікаво, що саме Зотовій пророкували перемогу, але виявилося, що дівчина не дійшла навіть до фіналу.

Діана Зотова пішла з "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Також на "Холостяку" було побачення "на виліт". Але Цимбалюк змінив правила реаліті. Він не став обирати дівчину, яка залишить проект після зустрічі.

А на Церемонії троянд Тарас попрощався з Яною Андрієнко.

"Я не відчуваю романтики", - сказав він.

Тож, на проекті залишаються:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Юлія Коренюк
  • Валерія Жуковська
  • Юлія Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякНовини шоу-бізнесуТарас ЦимбалюкЗірки шоу-бізнесу