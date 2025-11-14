RU

Четвертая Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой

Кто "вылетел" из "Холостяка" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался сразу с двумя девушками. Первая уехала домой еще до Церемонии роз.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"

Кто ушел из "Холостяка"

Так, еще до свиданий Тарас пригласил на отдельный разговор Диану Зотову, с которой он был знаком еще до съемок. Оказалось, Цымбалюк видел информацию о том, что модель могла от него кое-что скрывать.

Когда он прямо спросил, отпустила ли Диана предыдущие отношения, она призналась, что это не так. И поэтому Тарас не понял, зачем девушке участвовать в проекте, если ее сердце уже принадлежит другому.

Актер попрощался с Дианой и провел ее к машине. Интересно, что именно Зотовой пророчили победу, но оказалось, что девушка не дошла даже до финала.

Диана Зотова ушла из "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Также на "Холостяке" было свидание "на вылет". Но Цымбалюк изменил правила реалити. Он не стал выбирать девушку, которая покинет проект после встречи.

А на Церемонии роз Тарас попрощался с Яной Андриенко.

"Я не ощущаю романтики", - сказал он.

Поэтому, на проекте остаются:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.
 

