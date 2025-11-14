Четвертая Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой

В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался сразу с двумя девушками. Первая уехала домой еще до Церемонии роз.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"
Так, еще до свиданий Тарас пригласил на отдельный разговор Диану Зотову, с которой он был знаком еще до съемок. Оказалось, Цымбалюк видел информацию о том, что модель могла от него кое-что скрывать.
Когда он прямо спросил, отпустила ли Диана предыдущие отношения, она призналась, что это не так. И поэтому Тарас не понял, зачем девушке участвовать в проекте, если ее сердце уже принадлежит другому.
Актер попрощался с Дианой и провел ее к машине. Интересно, что именно Зотовой пророчили победу, но оказалось, что девушка не дошла даже до финала.
Также на "Холостяке" было свидание "на вылет". Но Цымбалюк изменил правила реалити. Он не стал выбирать девушку, которая покинет проект после встречи.
А на Церемонии роз Тарас попрощался с Яной Андриенко.
"Я не ощущаю романтики", - сказал он.
Поэтому, на проекте остаются:
