Четвертая Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой
В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался сразу с двумя девушками. Первая уехала домой еще до Церемонии роз.
Кто ушел из "Холостяка"
Так, еще до свиданий Тарас пригласил на отдельный разговор Диану Зотову, с которой он был знаком еще до съемок. Оказалось, Цымбалюк видел информацию о том, что модель могла от него кое-что скрывать.
Когда он прямо спросил, отпустила ли Диана предыдущие отношения, она призналась, что это не так. И поэтому Тарас не понял, зачем девушке участвовать в проекте, если ее сердце уже принадлежит другому.
Актер попрощался с Дианой и провел ее к машине. Интересно, что именно Зотовой пророчили победу, но оказалось, что девушка не дошла даже до финала.
Диана Зотова ушла из "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)
Также на "Холостяке" было свидание "на вылет". Но Цымбалюк изменил правила реалити. Он не стал выбирать девушку, которая покинет проект после встречи.
А на Церемонии роз Тарас попрощался с Яной Андриенко.
"Я не ощущаю романтики", - сказал он.
Поэтому, на проекте остаются:
- Дарья Романец
- Ирина Пономаренко
- Настя Половинкина
- Юлия Коренюк
- Валерия Жуковская
- Юлия Артюх
- Оксана Шанюк
- Надя Авраменко
- Ирина Кулешина
- Надин Головчук
- Ольга Дзундза.
