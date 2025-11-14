ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Четвертая Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой

Пятница 14 ноября 2025 23:15
UA EN RU
Четвертая Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой Кто "вылетел" из "Холостяка" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался сразу с двумя девушками. Первая уехала домой еще до Церемонии роз.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"

Кто ушел из "Холостяка"

Так, еще до свиданий Тарас пригласил на отдельный разговор Диану Зотову, с которой он был знаком еще до съемок. Оказалось, Цымбалюк видел информацию о том, что модель могла от него кое-что скрывать.

Когда он прямо спросил, отпустила ли Диана предыдущие отношения, она призналась, что это не так. И поэтому Тарас не понял, зачем девушке участвовать в проекте, если ее сердце уже принадлежит другому.

Актер попрощался с Дианой и провел ее к машине. Интересно, что именно Зотовой пророчили победу, но оказалось, что девушка не дошла даже до финала.

Четвертая Церемония роз на &quot;Холостяке&quot;: кого Цымбалюк отправил домойДиана Зотова ушла из "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Также на "Холостяке" было свидание "на вылет". Но Цымбалюк изменил правила реалити. Он не стал выбирать девушку, которая покинет проект после встречи.

А на Церемонии роз Тарас попрощался с Яной Андриенко.

"Я не ощущаю романтики", - сказал он.

Поэтому, на проекте остаются:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт