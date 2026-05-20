"Чернигов" - "Динамо" в финале Кубка Украины: все о матче и где смотреть бесплатно

10:36 20.05.2026 Ср
3 мин
В битве за трофей сойдутся украинский гранд и амбициозный дебютант финалов
aimg Андрей Костенко
"Чернигов" - "Динамо" в финале Кубка Украины: все о матче и где смотреть бесплатно Победитель получит новый трофей Кубка Украины (фото: УАФ)
Сегодня, 20 мая состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. В битве за трофей сойдутся представитель Первой лиги "Чернигов" и многократный победитель турнира - киевское "Динамо".

Об основных деталях противостояния и где найти свободную трансляцию встречи - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: "Полесье" и ЛНЗ оставляют "Динамо" в игре: как выглядит таблица УПЛ перед финальным туром

Место и время начала

Решающий поединок за национальный Кубок будет принимать стадион "Арена Львов". Старт запланирован - на 18:00. Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.

Стоит отметить, что львовская арена уже принимала финал Кубка в 2016 году, когда донецкий "Шахтер" переиграл "Зарю" (2:0).

В целом решающие поединки предыдущих турниров чаще всего проходили в Киеве - 18 раз. Пять финалов принимал Харьков, два - Днепр. По одному разу судьбу трофея решали в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе, Ровно и Житомире.

Путь команд к финалу

Оба коллектива продемонстрировали уверенную, хотя и разную игру на предыдущих стадиях.

"Чернигов" начал турнир с 1/32 финала и прошел пятерых соперников.

  • 1/32 финала. "Атлет" (Киев, 2 лига) - 1:0
  • 1/16 финала. "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ) - 3:0 (техническая победа)
  • 1/8 финала. "Лесное" (2 лига) - 1:1, пен. - 4:3
  • 1/4 финала. "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 0:0, пен. - 5:4
  • 1/2 финала. "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - 0:0, пен. - 6:5

"Динамо" стартовало с 1/16-й. На пути к финалу киевляне выбили из турнира действующего обладателя трофея - донецкий "Шахтер".

  • 1/16 финала. "Александрия" (УПЛ) - 2:1
  • 1/8 финала. "Шахтер" (Донецк, УПЛ) - 2:1
  • 1/4 финала. "Ингулец" (Петрово, 1 лига) - 2:0
  • 1/2 финала. "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - 3:0

Историческое значение матча

Для обоих клубов этот поединок имеет особый подтекст.

Для киевского "Динамо" это шанс получить свой 14-й Кубок Украины в истории и вернуть трофей в столицу впервые с сезона-2020/21. В прошлом году киевляне уступили в финале "Шахтеру" в серии 11-метровых.

Для "Чернигова" выход в финал уже стал историческим достижением, ведь команда впервые добралась до такой стадии турнира и попытается создать главную сенсацию сезона.

Добавим, что представители элитного дивизиона и Первой лиги сыграют в финале Кубка Украины во второй раз. В 2019 году "Шахтер" в решающем поединке разгромил "Ингулец" из Петрово (4:0).

Новый трофей Кубка Украины (фото: УАФ)

Какой трофей получит победитель

Обладатель Кубка Украины-2025/26 станет первым, кто получит новый трофей. Вместо традиционной чаши теперь это -- козацкая булава, окруженная 11 копьями.

По информации УАФ, булава символизирует силу и непобедимость, а ее образ вдохновлен фигурой кошевого атамана Ивана Сирко, который, согласно легендам, не проиграл ни одной битвы. А 11 копий - отсылка к единству 11 игроков на поле, которые ведут команду к победе.

Где смотреть матч бесплатно

Финальную битву в открытом доступе покажет YouTube-канал UPL TV. Также трансляция будет доступна на Megogo (Т2 и кабельные сети).

Ранее мы сообщили, что Ярмоленко догнал Реброва и оказался в шаге от абсолютного рекорда УПЛ.

Футбол Кубок Украины Динамо
