ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Черговий камбек Світоліної: українка пробилась у півфінал супертурніру в Дубаї

Четвер 19 лютого 2026 20:51
UA EN RU
Черговий камбек Світоліної: українка пробилась у півфінал супертурніру в Дубаї Еліна Світоліна (фото: Australian Open)
Автор: Андрій Костенко

Лідерка українського тенісу, дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ) грала з головною сенсацією змагання – хорваткою Антонією Ружіч.

Про хід поєдинку та підсумковий результат – повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Стабільність Світоліної, втрати Костюк та Ястремської: українки в оновленому рейтингу WTA

WTA 1000, Дубай, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Антонія Ружіч (Хорватія) – 4:6, 6:2, 6:3

До гри

Світоліна розпочала турнір в Дубаї з другого кола, де обіграла Паулу Бадосу (WTA 70). Українка була сильнішою в першому сеті 6:4 (зробила камбек з 1:4), а на другий іспанка не вийшла. Далі довелося зіграти проти ще однієї досвідченої тенісистки – олімпійської чемпіонки зі Швейцарії Белінди Бенчіч (WTA 13) . Українка програла першу партію, після чого впевнено здолала суперницю – 4:6, 6:1, 6:3.

Натомість Ружіч (WTA 63) стартувала в ОАЕ з кваліфікації, де поступилася вже в півфіналі. Незважаючи на це, вона потрапила в основну сітку як лакі-лузер. І почала творити дива. Спочатку обіграла британку Емму Радукану (WTA 25) – 6:1, 5:7, 6:2, потім пройшла "нейтралку" Анастасію Захарову (WTA 104) – 6:1, 6:7, 6:1. В 1/8 фіналу боролася проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану. За рахунку 5:7, 6:4, 1:0 суперниця знялася з матчу.

Як пройшов поєдинок

Світоліна стартувала традиційно слабо. У першому сеті домінувала хорватка, яка вела - 2:0, 4:1, 5:2. Еліна програла дві свої подачі, була близькою до програшу й третьої, але відіграла сетбол (3:5). Проте вже в наступному геймі Ружіч закрила сет – 6:3.

У другій частині протистояння Світоліна програла одну свою подачу, проте тричі була сильнішою на м'ячах суперниці. Це й стало вирішальним фактором: 6:3 – на користь українки.

Важким для обох суперниць видався третій сет. Переломним у ньому став шостий гейм, коли Світоліна взяла подачу хорватки та відірвалася у рахунку – 4:2. Після чого довести матч до перемоги - було вже справою техніки. Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Черговий камбек Світоліної: українка пробилась у півфінал супертурніру в Дубаї

Що далі

Світоліна пробилася до 13-го півфіналу в кар'єрі на турнірах WTA 1000. Також це буде п'ятий півфінал для неї у Дубаї, і вона спробує втретє вийти до фіналу.

У наступному матчі – у п'ятницю, 20 лютого, Еліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу – американкою Коко Гофф. Тенісистки чотири рази грали одна проти одної та здобули по дві перемоги. Їхнє попереднє протистояння відбулося у січні в 1/4 фіналу Australian Open, де виграла українка.

Раніше ми писали, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні
Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"