Черговий камбек Світоліної: українка пробилась у півфінал супертурніру в Дубаї

WTA 1000, Дубай, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Антонія Ружіч (Хорватія) – 4:6, 6:2, 6:3

До гри

Світоліна розпочала турнір в Дубаї з другого кола, де обіграла Паулу Бадосу (WTA 70). Українка була сильнішою в першому сеті 6:4 (зробила камбек з 1:4), а на другий іспанка не вийшла. Далі довелося зіграти проти ще однієї досвідченої тенісистки – олімпійської чемпіонки зі Швейцарії Белінди Бенчіч (WTA 13) . Українка програла першу партію, після чого впевнено здолала суперницю – 4:6, 6:1, 6:3.

Натомість Ружіч (WTA 63) стартувала в ОАЕ з кваліфікації, де поступилася вже в півфіналі. Незважаючи на це, вона потрапила в основну сітку як лакі-лузер. І почала творити дива. Спочатку обіграла британку Емму Радукану (WTA 25) – 6:1, 5:7, 6:2, потім пройшла "нейтралку" Анастасію Захарову (WTA 104) – 6:1, 6:7, 6:1. В 1/8 фіналу боролася проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану. За рахунку 5:7, 6:4, 1:0 суперниця знялася з матчу.

Як пройшов поєдинок

Світоліна стартувала традиційно слабо. У першому сеті домінувала хорватка, яка вела - 2:0, 4:1, 5:2. Еліна програла дві свої подачі, була близькою до програшу й третьої, але відіграла сетбол (3:5). Проте вже в наступному геймі Ружіч закрила сет – 6:3.

У другій частині протистояння Світоліна програла одну свою подачу, проте тричі була сильнішою на м'ячах суперниці. Це й стало вирішальним фактором: 6:3 – на користь українки.

Важким для обох суперниць видався третій сет. Переломним у ньому став шостий гейм, коли Світоліна взяла подачу хорватки та відірвалася у рахунку – 4:2. Після чого довести матч до перемоги - було вже справою техніки. Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Що далі

Світоліна пробилася до 13-го півфіналу в кар'єрі на турнірах WTA 1000. Також це буде п'ятий півфінал для неї у Дубаї, і вона спробує втретє вийти до фіналу.

У наступному матчі – у п'ятницю, 20 лютого, Еліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу – американкою Коко Гофф. Тенісистки чотири рази грали одна проти одної та здобули по дві перемоги. Їхнє попереднє протистояння відбулося у січні в 1/4 фіналу Australian Open, де виграла українка.