Стабільність Світоліної, втрати Костюк та Ястремської: українки в оновленому рейтингу WTA

Понеділок 16 лютого 2026 11:58
UA EN RU
Стабільність Світоліної, втрати Костюк та Ястремської: українки в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна (фото: Australian Open)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 16 лютого, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг. Зміни торкнулися як лідерок туру, так і українських тенісисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Світоліна та зміни в топ-10

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 9-ту позицію у світовому рейтингу. Для неї це вже 221-й тиждень у топ-10 WTA. Цього тижня українка виступить на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Водночас у самій десятці відбулися перестановки. Американка Аманда Анісімова, не зумівши захистити титул у Досі, опустилася з 4-го на 6-те місце.

Дебют у топ-10 оформила 19-річна канадка Вікторія Мбоко, яка дійшла до фіналу турніру в Досі. Одразу за нею розташувалася переможниця змагань – чешка Кароліна Мухова.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща)
  3. (3). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  4. (5). Коко Гофф (США)
  5. (6). Джессіка Пегула (США)
  6. (4). Аманда Анісімова (США)
  7. (7). Мірра Андрєєва
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (9). Еліна Світоліна (Україна)
  10. (13). Вікторія Мбоко (Канада)

Результати українок у топ-100

Марта Костюк продовжує втрачати позиції через травму, отриману на Australian Open. Наразі вона опустилася на 26-те місце (-3).

Даяна Ястремська також погіршила свої позиції – 44-те місце (-2). Цього тижня вона завершила виступи на турнірі в Дубаї вже після першого кола.

Стабільність демонструє Олександра Олійникова – 71-ша сходинка без змін.

Юлія Стародубцева піднялася на 101-ше місце (+2) та впритул наблизилася до повернення в топ-100.

За межами чільної сотні

Дарія Снігур втратила 10 позицій і тепер посідає 133-тє місце.

Натомість Ангеліна Калініна піднялася на 191-шу сходинку (+8).

Особистий рейтинговий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез. Після виходу до півфіналу турніру ITF W50 у Греноблі вона піднялася на 233-тє місце (+17).

Анастасія Соболєва опустилася на одну позицію – 268-ма.

Найбільший прогрес серед українок цього тижня продемонструвала Єлизавета Котляр – 499-те місце (+18). Найбільше втратила Катерина Лазаренко – 704-та позиція (-26).

Топ-10 українок у рейтингу WTA

  • 9 (9). Еліна Світоліна
  • 26 (23). Марта Костюк
  • 43 (42). Даяна Ястремська
  • 71 (71). Олександра Олійникова
  • 101 (103). Юлія Стародубцева
  • 133 (123). Дарія Снігур
  • 191 (199). Ангеліна Калініна
  • 233 (250). Вероніка Подрез
  • 268 (267). Анастасія Соболєва
  • 311 (311). Катаріна Завацька

Парний рейтинг

У парному розряді першою ракеткою України залишається Людмила Кіченок, яка піднялася на 29-те місце у світовій класифікації (+2).

Надія Кіченок опустилася на 66-ту позицію (-2), а Марта Костюк у парному рейтингу посідає 156-те місце (-1).

