ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Світоліна знищила третю ракетку світу та переписала історію на Australian Open: результат матчу

Вівторок 27 січня 2026 11:20
UA EN RU
Світоліна знищила третю ракетку світу та переписала історію на Australian Open: результат матчу Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. У чвертьфінальному протистоянні українка не залишила шансів американці Коко Гофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумфальна хода Мельбурном

Еліна Світоліна продовжує свою вражаючу серію на кортах Australian Open-2026.

У вівторок, 27 січня, перша ракетка України оформила вихід до півфіналу, здобувши впевнену перемогу над третьою номером світового рейтингу Коко Гофф.

Матч, що тривав менше години, завершився повним домінуванням українки - 6:1, 6:2.

Цей успіх став для Світоліної знаковим: раніше вона тричі зупинялася на стадії 1/4 фіналу в Мельбурні (у 2018, 2019 та 2025 роках).

Окрім виходу в наступне коло, перемога гарантувала Еліні повернення до першої десятки рейтингу WTA вже з наступного тижня - вперше за останні п'ять років.

Хід матчу: технічна перевага Світоліної

Українка захопила ініціативу з перших хвилин. Незважаючи на стартовий обмін брейками, Еліна видала серію з п'яти виграних геймів поспіль, закривши першу партію за 29 хвилин.

Американка намагалася змінити ситуацію, кілька разів відправляючи свої ракетки на перетяжку струн прямо під час гри, проте це не допомогло їй знайти ритм.

У другому сеті сценарій повторився. Світоліна швидко повела з рахунком 3:0 і впевнено втримала перевагу до фінального гейму.

Статистичні показники підтверджують перевагу українки: вона виконала 4 ейси та припустилася лише 16 невимушених помилок проти 23 у суперниці.

Шлях до півфіналу та наступна опонентка

Переможна серія Світоліної у сезоні-2026 налічує вже 10 матчів.

На шляху до історичного півфіналу вона почергово здолала Крістіну Букшу, Лінду Клімовічову, а також представниць країни-агресорки Діану Шнайдер та Мірру Андрєєву.

У поєдинку за вихід до фіналу Еліна зустрінеться з лідеркою світового рейтингу "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.

Наразі в очних протистояннях веде Сабалєнка з рахунком 5:1.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін