Світоліна зробила камбек і вийшла в 1/8 фіналу в Дубаї після відмови суперниці

Вівторок 17 лютого 2026 18:06
UA EN RU
Світоліна зробила камбек і вийшла в 1/8 фіналу в Дубаї після відмови суперниці Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі серії WTA 1000 в ОАЕ. Перша ракетка України у непростому поєдинку здолала іспанку Паулу Бадосу, яка не змогла дограти зустріч через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте: Стабільність Світоліної, втрати Костюк та Ястремської: українки в оновленому рейтингу WTA

Драматичний перший сет та відмова Бадоси

Початок зустрічі другого раунду Dubai Duty Free Tennis Championships видався для українки складним.

Світоліна відчувала певні труднощі з першою подачею (лише 48% влучань), чим скористалася Бадоса, забезпечивши собі комфортну перевагу 3:0, а згодом і 4:1.

Проте Еліна продемонструвала характер, зумівши перехопити ініціативу.

Переломним моментом став гейм на подачі іспанки, де вона вела 30:0, але зрештою поступилася.

Вигравши п’ять геймів поспіль, українка закрила партію на свою користь - 6:4.

Одразу після цього Паула Бадоса викликала фізіотерапевта через болі у лівому стегні та прийняла рішення достроково припинити змагання.

Статистика протистоянь та успішний сезон Еліни

Ця перемога стала для Світоліної третьою у трьох очних зустрічах з іспанкою.

Загалом у 2026 році дев’ята ракетка світу демонструє впевнену форму: матч у Дубаї став для неї 14-м у сезоні, а кількість перемог зросла до 12.

Поразки українка терпіла лише від Арини Соболенко на Australian Open та Анни Калінської в Досі.

Варто зазначити, що Еліна є дворазовою чемпіонкою турніру в Дубаї (2017, 2018), а поточний розіграш є для неї вже 11-м у кар'єрі на цих кортах.

Наступна суперниця та турнірна сітка

У 1/8 фіналу на першу ракетку України чекає протистояння з представницею Швейцарії Беліндою Бенчич (WTA 13).

Остання пройшла до цієї стадії автоматично після того, як її суперниця Сара Бейлек знялася з турніру.

Поєдинок Світоліна - Бенчич запланований на 18 лютого.

Нагадаємо, що інша представниця України Даяна Ястремська завершила виступи в Дубаї на старті змагань, поступившись Джаніс Тджен з Індонезії.

Також читайте, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

