Чемпіонат світу-2026: розклад усіх матчів, коли може зіграти збірна України

Розклад матчів збірної України на ЧС (потенційний)

Варто зазначити, що через велику часову різницю між країнами-господарями та Україною (до семи годин), більшість матчів пройдуть або вночі, або рано вранці за київським часом.

Так, перший матч Україна потенційно зіграє у Монтерреї (Мексика) вранці 14 червня о 05:00 за київським часом проти збірної Тунісу. У цей же день, пізно ввечері, розпочнеться поєдинок між іншими суперниками по групі: Нідерланди зіграють проти Японії (23:00 за київським часом).

Другий тур для "синьо-жовтих" відбудеться 20 червня у Х'юстоні (США). На цей раз час буде більш зручним для українських уболівальників: о 20:00 збірна України зіграє проти головного фаворита групи - Нідерландів.

Свій фінальний поєдинок групового етапу Україна проведе у Далласі (США) 25 червня. Матч проти Японії розпочнеться о 02:00 ночі за київським часом. В цей же час зіграють Туніс та Нідерланди.

Таким чином, українській збірній доведеться зіграти на трьох різних аренах та адаптуватися до щільного графіку, що матиме вирішальне значення для успішного виступу на Мундіалі.

Потенційний розклад матчів збірної України на ЧС-2026 (скриншот / Суспільне)

Як пройшла церемонія оголошення розкладу ЧС-2026

Зазначимо, що захід відзначився не лише логістичною новизною, але й зміною формату самого жеребкування. Це був перший схожий формат від ФІФА, де оголошення кожної групи відбувалося окремо, перетворюючи процес на справжнє шоу.

Усе це відбувалося наживо з великою кількістю світових легенд футболу на сцені. Серед зірок були помічені такі постаті, як Франческо Тотті, Роналду та Христо Стоїчков. Їхньою ключовою роллю було не лише витягування кульок, а й озвучування вражень від розкладу та поєднань команд.

Зазначимо, що ця безпрецедентна "ініціатива" від ФІФА дозволить командам-учасникам заздалегідь розпочати планування логістики, тренувальних таборів та перельотів між містами США, Канади та Мексики.

Всі розклади матчів ЧС-2026 (за Східним стандартним часом):

Розклад матчів ЧС-2026 (скриншоти / BBC Sport)

Для України, яка живе за Східноєвропейським часом, різниця становить +7 годин.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане історичним, оскільки він вперше пройде за участі 48 національних збірних. Матчі відбудуться з 11 червня по 19 липня у 16 містах-господарях по всій Північній Америці.

Сполучені Штати приймуть більшість матчів у 11 містах, включаючи Нью-Йорк/Нью-Джерсі, де відбудеться фінал, а також Лос-Анджелес, Маямі та Даллас. Канада організує матчі у Ванкувері та Торонто, тоді як у Мексиці ігри пройдуть у трьох містах, серед яких Мехіко та Монтеррей.