Чемпионат мира-2026: расписание всех матчей, когда может сыграть сборная Украины

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ (потенциальное)

Стоит отметить, что из-за большой временной разницы между странами-хозяевами и Украиной (до семи часов), большинство матчей пройдут либо ночью, либо рано утром по киевскому времени.

Так, первый матч Украина потенциально сыграет в Монтеррее (Мексика) утром 14 июня в 05:00 по киевскому времени против сборной Туниса. В этот же день, поздно вечером, начнется поединок между другими соперниками по группе: Нидерланды сыграют против Японии (23:00 по киевскому времени).

Второй тур для "сине-желтых" состоится 20 июня в Хьюстоне (США). На этот раз время будет более удобным для украинских болельщиков: в 20:00 сборная Украины сыграет против главного фаворита группы - Нидерландов.

Свой финальный поединок группового этапа Украина проведет в Далласе (США) 25 июня. Матч против Японии начнется в 02:00 ночи по киевскому времени. В это же время сыграют Тунис и Нидерланды.

Таким образом, украинской сборной придется сыграть на трех разных аренах и адаптироваться к плотному графику, что будет иметь решающее значение для успешного выступления на Мундиале.

Потенциальное расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2026 (скриншот / Суспільне)

Как прошла церемония объявления расписания ЧМ-2026

Отметим, что мероприятие отличилось не только логистической новизной, но и изменением формата самой жеребьевки. Это был первый подобный формат от ФИФА, где объявление каждой группы происходило отдельно, превращая процесс в настоящее шоу.

Все это происходило вживую с большим количеством мировых легенд футбола на сцене. Среди звезд были замечены такие фигуры, как Франческо Тотти, Роналду и Христо Стоичков. Их ключевой ролью было не только вытягивание шариков, но и озвучивание впечатлений от расписания и сочетаний команд.

Отметим, что эта беспрецедентная "инициатива" от ФИФА позволит командам-участникам заранее начать планирование логистики, тренировочных лагерей и перелетов между городами США, Канады и Мексики.

Все расписания матчей ЧМ-2026 (по Восточному стандартному времени):

Расписание матчей ЧМ-2026 (скриншоты / BBC Sport)

Для Украины, которая живет по восточноевропейскому времени, разница составляет +7 часов.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2026 года станет историческим, поскольку он впервые пройдет с участием 48 национальных сборных. Матчи пройдут с 11 июня по 19 июля в 16 городах-хозяевах по всей Северной Америке.

Соединенные Штаты примут большинство матчей в 11 городах, включая Нью-Йорк/Нью-Джерси, где состоится финал, а также Лос-Анджелес, Майами и Даллас. Канада организует матчи в Ванкувере и Торонто, тогда как в Мексике игры пройдут в трех городах, среди которых Мехико и Монтеррей.