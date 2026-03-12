ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Не чекаючи плей-офф: Швеція ухвалила радикальне рішення щодо тренера перед битвою з Україною за ЧС-2026

15:59 12.03.2026 Чт
2 хв
Грему Поттеру та його команді забезпечили стабільність та "робочий спокій"
aimg Андрій Костенко
Не чекаючи плей-офф: Швеція ухвалила радикальне рішення щодо тренера перед битвою з Україною за ЧС-2026 Грем Поттер отримав величезний кредит довіри (фото: svenskfotboll.se)

Шведський футбольний союз (SvFF) оголосив про продовження співпраці з головним тренером національної збірної Гремом Поттером. Екс-наставник "Челсі" та "Брайтона" отримав безпрецедентний кредит довіри напередодні вирішальних матчів кваліфікації на чемпіонат світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Шведського футбольного союзу.

Читайте також: Ребров у розпачі: перед вирішальною битвою за ЧС-2026 Україна втрачає ще одну зірку

Новий контракт Поттера

Попри те, що Поттер очолив команду лише у жовтні минулого року, шведські функціонери вирішили не чекати результатів плей-офф. Нова угода фахівця розрахована до завершення ЧС-2030 включно.

За словами генерального секретаря федерації Нікласа Карлнена, таке рішення покликане забезпечити команді стабільність та "робочий спокій" перед найважливішими стартами.

Сам Поттер, який зробив собі ім'я у Швеції завдяки успіхам з "Естерсундом", назвав продовження контракту "фантастичною можливістю".

За два тижні до України

Характерно, що офіційне оголошення відбулося рівно за два тижні до доленосного матчу проти збірної України. Вже 26 березня шведи зіграють з підопічними Сергія Реброва у межах плей-офф відбору на Мундіаль-2026.

Цей крок – чіткий сигнал від шведської федерації, що Поттер збереже свою посаду незалежно від того, чи пройде команда Україну та потенційного переможця пари Польща – Албанія.

Спортивний директор збірної Кім Чельстрем підкреслив, що професіоналізм Поттера вже встиг справити сильне враження на керівництво Шведського футбольного союзу. Тому подовження співпраці – крок абсолютно логічний.

Хто такий Грем Поттер

50-річний колишній англійський футболіст, нині – тренер. Народився в місті Соліхалл (графство Вест-Мідлендс, Англія).

Під час 13-річної ігрової кар'єри Поттер виступав на позиції захисника за низку клубів у нижчих дивізіонах англійського футболу, де загалом провів понад 300 матчів. У Прем'єр-лізі відмітився у сезоні-1996/96 у складі "Саутгемптона" (8 ігор). У 1996 році він також зіграв один матч за молодіжну збірну Англії.

Після завершення кар'єри футболіста став тренером. Широке визнання здобув у Швеції, очоливши у 2011 році клуб "Естерсунд". За сім років роботи він вивів команду з нижчих ліг до єврокубків і виграв Кубок Швеції сезону-2016/17. У 2017 році його визнали тренером року у Швеції.

Після успіху в Скандинавії Поттер працював у британських клубах – "Суонсі", "Брайтоні", "Челсі" та "Вест Хемі".

У 2025 році очолив збірну Швеції.

Раніше ми повідомили, що Ярмолюк очолив рейтинг українських футболістів у Англії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком