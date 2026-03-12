ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Не дожидаясь плей-офф: Швеция приняла радикальное решение по тренеру перед битвой с Украиной за ЧМ-2026

15:59 12.03.2026 Чт
2 мин
Грэму Поттеру и его команде обеспечили стабильность и "рабочий покой"
aimg Андрей Костенко
Не дожидаясь плей-офф: Швеция приняла радикальное решение по тренеру перед битвой с Украиной за ЧМ-2026 Грэм Поттер получил огромный кредит доверия (фото: svenskfotboll.se)

Шведский футбольный союз (SvFF) объявил о продлении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Грэмом Поттером. Экс-наставник "Челси" и "Брайтона" получил беспрецедентный кредит доверия накануне решающих матчей квалификации на чемпионат мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Шведского футбольного союза.

Читайте также: Ребров в отчаянии: перед решающей битвой за ЧМ-2026 Украина теряет еще одну звезду

Новый контракт Поттера

Несмотря на то, что Поттер возглавил команду только в октябре прошлого года, шведские функционеры решили не ждать результатов плей-офф. Новое соглашение специалиста рассчитано до завершения ЧМ-2030 включительно.

По словам генерального секретаря федерации Никласа Карлнена, такое решение призвано обеспечить команде стабильность и "рабочее спокойствие" перед важнейшими стартами.

Сам Поттер, который сделал себе имя в Швеции благодаря успехам с "Эстерсундом", назвал продление контракта "фантастической возможностью".

За две недели до Украины

Характерно, что официальное объявление состоялось ровно за две недели до судьбоносного матча против сборной Украины. Уже 26 марта шведы сыграют с подопечными Сергея Реброва в рамках плей-офф отбора на Мундиаль-2026.

Этот шаг - четкий сигнал от шведской федерации, что Поттер сохранит свою должность независимо от того, пройдет ли команда Украину и потенциального победителя пары Польша - Албания.

Спортивный директор сборной Ким Чельстрем подчеркнул, что профессионализм Поттера уже успел произвести сильное впечатление на руководство Шведского футбольного союза. Поэтому продление сотрудничества - шаг абсолютно логичный.

Кто такой Грэм Поттер

50-летний бывший английский футболист, ныне - тренер. Родился в городе Солихалл (графство Вест-Мидлендс, Англия).

Во время 13-летней игровой карьеры Поттер выступал на позиции защитника за ряд клубов в низших дивизионах английского футбола, где в целом провел более 300 матчей. В Премьер-лиге отметился в сезоне-1996/96 в составе "Саутгемптона" (8 игр). В 1996 году он также сыграл один матч за молодежную сборную Англии.

После завершения карьеры футболиста стал тренером. Широкое признание получил в Швеции, возглавив в 2011 году клуб "Эстерсунд". За семь лет работы он вывел команду из низших лиг в еврокубки и выиграл Кубок Швеции сезона-2016/17. В 2017 году его признали тренером года в Швеции.

После успеха в Скандинавии Поттер работал в британских клубах - "Суонси", "Брайтоне", "Челси" и "Вест Хэме".

В 2025 году возглавил сборную Швеции.

Ранее мы сообщили, что Ярмолюк возглавил рейтинг украинских футболистов в Англии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко