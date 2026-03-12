Не дожидаясь плей-офф: Швеция приняла радикальное решение по тренеру перед битвой с Украиной за ЧМ-2026

Шведский футбольный союз (SvFF) объявил о продлении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Грэмом Поттером. Экс-наставник "Челси" и "Брайтона" получил беспрецедентный кредит доверия накануне решающих матчей квалификации на чемпионат мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Шведского футбольного союза .

Новый контракт Поттера

Несмотря на то, что Поттер возглавил команду только в октябре прошлого года, шведские функционеры решили не ждать результатов плей-офф. Новое соглашение специалиста рассчитано до завершения ЧМ-2030 включительно.

По словам генерального секретаря федерации Никласа Карлнена, такое решение призвано обеспечить команде стабильность и "рабочее спокойствие" перед важнейшими стартами.

Сам Поттер, который сделал себе имя в Швеции благодаря успехам с "Эстерсундом", назвал продление контракта "фантастической возможностью".

За две недели до Украины

Характерно, что официальное объявление состоялось ровно за две недели до судьбоносного матча против сборной Украины. Уже 26 марта шведы сыграют с подопечными Сергея Реброва в рамках плей-офф отбора на Мундиаль-2026.

Этот шаг - четкий сигнал от шведской федерации, что Поттер сохранит свою должность независимо от того, пройдет ли команда Украину и потенциального победителя пары Польша - Албания.

Спортивный директор сборной Ким Чельстрем подчеркнул, что профессионализм Поттера уже успел произвести сильное впечатление на руководство Шведского футбольного союза. Поэтому продление сотрудничества - шаг абсолютно логичный.

Кто такой Грэм Поттер

50-летний бывший английский футболист, ныне - тренер. Родился в городе Солихалл (графство Вест-Мидлендс, Англия).

Во время 13-летней игровой карьеры Поттер выступал на позиции защитника за ряд клубов в низших дивизионах английского футбола, где в целом провел более 300 матчей. В Премьер-лиге отметился в сезоне-1996/96 в составе "Саутгемптона" (8 игр). В 1996 году он также сыграл один матч за молодежную сборную Англии.

После завершения карьеры футболиста стал тренером. Широкое признание получил в Швеции, возглавив в 2011 году клуб "Эстерсунд". За семь лет работы он вывел команду из низших лиг в еврокубки и выиграл Кубок Швеции сезона-2016/17. В 2017 году его признали тренером года в Швеции.

После успеха в Скандинавии Поттер работал в британских клубах - "Суонси", "Брайтоне", "Челси" и "Вест Хэме".

В 2025 году возглавил сборную Швеции.