Чарльз III і королева Камілла представили яскраву різдвяну листівку (фото)

На фото подружжя зображене під час державного візиту до Італії у квітні цього року - знімок був зроблений на території вілли Волконскі в Римі, яка є резиденцією британського посла.

Світлину створив відомий королівський фотограф Кріс Джексон.

На ній 77-річний король постає у синьому смугастому костюмі, тримаючи під руку свою 78-річну дружину Каміллу, яка з’явилася у світлій сукні-пальто від лондонської дизайнерки Анни Валентайн та з брошкою.

Усередині листівки розміщене традиційне привітання.

"Бажаю вам щасливого Різдва та Нового року", - йдеться у тексті.

Як і щороку, старші члени британської королівської родини публічно демонструють копію святкової листівки, яку надсилають близьким, друзям та колегам.

Для порівняння, минулорічне різдвяне фото короля та королеви було зроблене у саду Букінгемського палацу.

Зазначимо, що саме під час візиту до Рима Чарльз і Камілла також мали несподівану зустріч із Папою Римським Франциском у Ватикані.

Тоді понтифік привітав подружжя з 20-ю річницею їхнього шлюбу.

Тим часом інші члени королівської родини також долучилися до святкових подій. Принц і принцеса Уельські відвідали службу колядок у Вестмінстерському абатстві.

Захід "Разом на Різдво", який Кейт Міддлтон проводить уже п’ятий рік поспіль, був присвячений людям, що допомагають громадам та підтримують інших.

У зверненні до гостей принцеса Кетрін наголосила, що Різдво є часом, який "нагадує нам, наскільки глибоко переплетені наші життя".