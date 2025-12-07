Чарльз III и королева Камилла представили яркую рождественскую открытку (фото)

На фото супруги запечатлены во время государственного визита в Италию в апреле этого года - снимок был сделан на территории виллы Волконски в Риме, которая является резиденцией британского посла.

Фотографию создал известный королевский фотограф Крис Джексон.

На ней 77-летний король предстает в синем полосатом костюме, держа под руку свою 78-летнюю жену Камиллу, которая появилась в светлом платье-пальто от лондонского дизайнера Анны Валентайн и с брошью.

Внутри открытки размещено традиционное поздравление.

"Желаю вам счастливого Рождества и Нового года", - говорится в тексте.

Как и каждый год, старшие члены британской королевской семьи публично демонстрируют копию праздничной открытки, которую отправляют близким, друзьям и коллегам.

Для сравнения, прошлогоднее рождественское фото короля и королевы было сделано в саду Букингемского дворца.

Отметим, что именно во время визита в Рим Чарльз и Камилла также имели неожиданную встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Тогда понтифик поздравил супругов с 20-й годовщиной их брака.

Между тем другие члены королевской семьи также присоединились к праздничным событиям. Принц и принцесса Уэльские посетили службу колядок в Вестминстерском аббатстве.

Мероприятие "Вместе на Рождество", которое Кейт Миддлтон проводит уже пятый год подряд, было посвящено людям, которые помогают общинам и поддерживают других.

В обращении к гостям принцесса Кэтрин подчеркнула, что Рождество является временем, которое "напоминает нам, насколько глубоко переплетены наши жизни".