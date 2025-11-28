Зірка "Холостяка" зізналася, кому бажала перемоги у фіналі

Фотографиня Юлія Коренюк, яка несподівано покинула проєкт "Холостяк" ще до церемонії троянд, уперше відверто розповіла про свої симпатії серед учасниць та поділилася, як адаптувалася після повернення додому.

Так, на запитання, кому б Юлія щиро бажала перемоги у шоу, вона відповіла без вагань.

"Анастасії", - зазначила Коренюк.

Також ексучасниця висловила власну думку щодо того, хто найменше підходить головному герою Тарасу Цимбалюку:

"На мій погляд, ніхто з тих дівчат, які залишилися, окрім Анастасії", - сказала фотографиня.

Анастасія Половинкина з Цимбалюком (фото: instagram.com/polovynkina_)

Після виходу з проєкту період адаптації для дівчини виявився емоційно складним.

За її словами, перші тижні після повернення вона фактично випала з соціального життя.

"Перші два тижні я майже не розмовляла. Проводила час із сином, намагалася відновити енергію для нього", - зізналася фотографиня.

До того ж її повернення додому припало на непрості сімейні обставини.

"Коли я повернулася, наступного дня моя свекруха потрапила до шпиталю. Я повернулася дуже вчасно, бо далі дитині просто не було б з ким залишитися. Інтуїція присутня, зрозуміють не всі", - додала Юлія.

Юля Коренюк із сином (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Нагадаємо, Коренюк залишила реаліті ще до завершення шостого ефіру, і її відхід не обійшовся без напруженого діалогу з головним героєм.

Перед церемонією троянд вона особисто поговорила з Тарасом Цимбалюком і пояснила, що більше не може залишатися в проєкті.

Учасниця зізналася, що гостро переживає розлуку з сином і не відчуває внутрішньої мотивації продовжувати участь у шоу.

Реакція Тараса була емоційною - він засумнівався у щирості Юлії та запідозрив, що її рішення може бути не зовсім відвертим.