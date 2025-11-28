ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка "Холостяка" зізналася, кому бажала перемоги у фіналі

П'ятниця 28 листопада 2025 15:24
UA EN RU
Зірка "Холостяка" зізналася, кому бажала перемоги у фіналі Юля Коренюк (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Фотографиня Юлія Коренюк, яка несподівано покинула проєкт "Холостяк" ще до церемонії троянд, уперше відверто розповіла про свої симпатії серед учасниць та поділилася, як адаптувалася після повернення додому.

Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, на запитання, кому б Юлія щиро бажала перемоги у шоу, вона відповіла без вагань.

"Анастасії", - зазначила Коренюк.

Також ексучасниця висловила власну думку щодо того, хто найменше підходить головному герою Тарасу Цимбалюку:

"На мій погляд, ніхто з тих дівчат, які залишилися, окрім Анастасії", - сказала фотографиня.

Зірка &quot;Холостяка&quot; зізналася, кому бажала перемоги у фіналіАнастасія Половинкина з Цимбалюком (фото: instagram.com/polovynkina_)

Після виходу з проєкту період адаптації для дівчини виявився емоційно складним.

За її словами, перші тижні після повернення вона фактично випала з соціального життя.

"Перші два тижні я майже не розмовляла. Проводила час із сином, намагалася відновити енергію для нього", - зізналася фотографиня.

До того ж її повернення додому припало на непрості сімейні обставини.

"Коли я повернулася, наступного дня моя свекруха потрапила до шпиталю. Я повернулася дуже вчасно, бо далі дитині просто не було б з ким залишитися. Інтуїція присутня, зрозуміють не всі", - додала Юлія.

Зірка &quot;Холостяка&quot; зізналася, кому бажала перемоги у фіналіЮля Коренюк із сином (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Нагадаємо, Коренюк залишила реаліті ще до завершення шостого ефіру, і її відхід не обійшовся без напруженого діалогу з головним героєм.

Перед церемонією троянд вона особисто поговорила з Тарасом Цимбалюком і пояснила, що більше не може залишатися в проєкті.

Учасниця зізналася, що гостро переживає розлуку з сином і не відчуває внутрішньої мотивації продовжувати участь у шоу.

Реакція Тараса була емоційною - він засумнівався у щирості Юлії та запідозрив, що її рішення може бути не зовсім відвертим.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Тарас Цимбалюк
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає