Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску "Холостяка"

У п’ятницю о 19:00 на каналі СТБ глядачі побачать сьомий випуск романтичного реаліті "Холостяк". Цього разу Тарас Цимбалюк запросить учасниць у подорож до витоків - родинних традицій, дитячих спогадів і внутрішніх кодів любові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу проєкту.

Про що буде новий випуск

Тиждень у проєкті проходитиме під символічною темою - "ДНК любові". Йтиметься про те, що ми несемо з собою з дитинства, з родини та з власного досвіду, а також про те, який "код" шукаємо в партнері.

Початком тижня стануть традиційні українські вечорниці. Тарас разом із ведучим проєкту Григорієм Решетником зустрінуть дівчат у національних вбраннях різних регіонів України.

Учасниці пройдуть крізь символічні ритуали, забави та випробування, що передаються з покоління в покоління.

Що чекати від нового випуску "Холостяка"

Індивідуальне побачення в Карпатах

На першому індивідуальному побаченні на героїв чекатиме прогулянка Карпатами.

Звуки річки, тиша гір, сміх та розмови стануть емоційним тлом для створення їхнього власного "саундтреку стосунків".

Та за романтикою ховатиметься головне питання - чи здатні вони по-справжньому чути одне одного.

Що чекати від нового випуску "Холостяка"

Зустріч із дитинством

Під час жіночого клубу учасниці змушені будуть зазирнути у власне минуле.

Дівчата згадають дитячі фрази, болючі моменти та переживання, які впливають на їхні дорослі стосунки.

Для одних це стане шляхом до внутрішнього зцілення, для інших - складним випробуванням.

Кувати кохання разом

Ще одне побачення відбудеться у кузні, де Тарас раніше готувався до ролі коваля у серіалі "Кріпосна".

Тут він запропонує дівчині власноруч створити символічний предмет.

"Актор відкриє для учасниці важливу метафору: любов, як і метал, потрібно кувати разом - у теплі, терпінні та підтримці", - зазначають у команді проєкту.

Що чекати від нового випуску "Холостяка"

Церемонія троянд піде не за планом

Фіналом тижня традиційно стане церемонія троянд, але цього разу не все відбудеться за звичним сценарієм.

Один несподіваний момент може змінити хід подій та рішення головного героя.