Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску "Холостяка"

П'ятниця 28 листопада 2025 13:43
Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

У п’ятницю о 19:00 на каналі СТБ глядачі побачать сьомий випуск романтичного реаліті "Холостяк". Цього разу Тарас Цимбалюк запросить учасниць у подорож до витоків - родинних традицій, дитячих спогадів і внутрішніх кодів любові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу проєкту.

Про що буде новий випуск

Тиждень у проєкті проходитиме під символічною темою - "ДНК любові". Йтиметься про те, що ми несемо з собою з дитинства, з родини та з власного досвіду, а також про те, який "код" шукаємо в партнері.

Початком тижня стануть традиційні українські вечорниці. Тарас разом із ведучим проєкту Григорієм Решетником зустрінуть дівчат у національних вбраннях різних регіонів України.

Учасниці пройдуть крізь символічні ритуали, забави та випробування, що передаються з покоління в покоління.

Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску &quot;Холостяка&quot;Що чекати від нового випуску "Холостяка" (фото надане пресслужбою)

Індивідуальне побачення в Карпатах

На першому індивідуальному побаченні на героїв чекатиме прогулянка Карпатами.

Звуки річки, тиша гір, сміх та розмови стануть емоційним тлом для створення їхнього власного "саундтреку стосунків".

Та за романтикою ховатиметься головне питання - чи здатні вони по-справжньому чути одне одного.

Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску &quot;Холостяка&quot;Що чекати від нового випуску "Холостяка" (фото надане пресслужбою)

Зустріч із дитинством

Під час жіночого клубу учасниці змушені будуть зазирнути у власне минуле.

Дівчата згадають дитячі фрази, болючі моменти та переживання, які впливають на їхні дорослі стосунки.

Для одних це стане шляхом до внутрішнього зцілення, для інших - складним випробуванням.

Кувати кохання разом

Ще одне побачення відбудеться у кузні, де Тарас раніше готувався до ролі коваля у серіалі "Кріпосна".

Тут він запропонує дівчині власноруч створити символічний предмет.

"Актор відкриє для учасниці важливу метафору: любов, як і метал, потрібно кувати разом - у теплі, терпінні та підтримці", - зазначають у команді проєкту.

Церемонія троянд піде не за планом: що очікувати від сьомого випуску &quot;Холостяка&quot;Що чекати від нового випуску "Холостяка" (фото надане пресслужбою)

Церемонія троянд піде не за планом

Фіналом тижня традиційно стане церемонія троянд, але цього разу не все відбудеться за звичним сценарієм.

Один несподіваний момент може змінити хід подій та рішення головного героя.

