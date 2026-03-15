З "бубликом" у фіналі: Калініна підкорила Анталію та вписала своє ім'я в історію турецьких турнірів.

Сьома вітчизняна ракетка Ангеліна Калініна (WTA 189) стала переможницею престижного турніру Megasaray Hotels Open в турецькій Анталії. У вирішальному поєдинку вона розгромила представницю Словенії Тамару Зіданшек (WTA 148).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фіналу .

WTA 125. Анталія. Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія) – 6:0, 6:3

Розгром за годину

Фінальна зустріч тривала лише 1 годину та 7 хвилин. Калініна захопила ініціативу з перших хвилин, оформивши суперниці "бублик" в першій партії. У другому сеті українка впевнено довела справу до логічного завершення.

Це була друга очна зустріч тенісисток, і тепер рахунок у протистоянні зрівнявся – 1:1.

Феноменальна серія в Туреччині

Для Калініної це був третій поспіль фінал на "челенджерах" в Анталії за останні три тижні. Статистика українки вражає: вона виграла 14 із 15-ти зіграних матчів на турецькому ґрунті.

Єдиної поразки Ангеліна зазнала ще наприкінці лютого у фіналі першого турніру, після чого видала серію з двох переможних титулів поспіль.

Загалом для 29-річної спортсменки це п'ятий фінал на рівні WTA 125 та четвертий титул у кар'єрі. Раніше вона двічі перемагала на хардовому покритті в Ліможі (2022, 2025).

Стрімкий зліт у рейтингу

Успішна серія в Туреччині дозволила Калініній суттєво покращити своє становище у світовій класифікації. Завдяки сьогоднішній перемозі українка відіграє одразу 62 позиції і розпочне новий тиждень на 127-му місці в рейтингу WTA.