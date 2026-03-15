С "бубликом" в финале: Калинина покорила Анталию и вписала свое имя в историю турецких турниров.

11:55 15.03.2026 Вс
Украинка не оставила шансов сопернице из Словении, завоевав четвертый титул в карьере
aimg Андрей Костенко
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Седьмая отечественная ракетка Ангелина Калинина (WTA 189) стала победительницей престижного турнира Megasaray Hotels Open в турецкой Анталии. В решающем поединке она разгромила представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA 148).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финала.

Свитолина возвращается, но есть сюрприз: объявлен состав сборной Украины на битву с Польшей

WTA 125. Анталия. Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:0, 6:3

Разгром за час

Финальная встреча длилась всего 1 час и 7 минут. Калинина захватила инициативу с первых минут, оформив сопернице "баранку" в первой партии. Во втором сете украинка уверенно довела дело до логического завершения.

Это была вторая очная встреча теннисисток, и теперь счет в противостоянии сравнялся - 1:1.

Феноменальная серия в Турции

Для Калининой это был третий подряд финал на "челленджерах" в Анталии за последние три недели. Статистика украинки впечатляет: она выиграла 14 из 15-ти сыгранных матчей на турецком грунте.

Единственное поражение Ангелина потерпела еще в конце февраля в финале первого турнира, после чего выдала серию из двух победных титулов подряд.

В целом для 29-летней спортсменки это пятый финал на уровне WTA 125 и четвертый титул в карьере. Ранее она дважды побеждала на хардовом покрытии в Лиможе (2022, 2025).

Стремительный взлет в рейтинге

Успешная серия в Турции позволила Калининой существенно улучшить свое положение в мировой классификации. Благодаря сегодняшней победе украинка отыгрывает сразу 62 позиции и начнет новую неделю на 127-м месте в рейтинге WTA.

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Больше по теме:
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко