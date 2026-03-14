Такого не було 5 років: Калініна видала історичну серію в Анталії перед фіналом

12:01 14.03.2026 Сб
Таких цифр український теніс не бачив уже давно - Ангеліна буквально переписує власну історію
aimg Катерина Урсатій
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує домінувати на кортах Туреччини. Перемога над Катаржиною Кавою не лише вивела її у черговий фінал, а й ознаменувала вражаючу серію успіхів у сезоні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Світоліна повертається, але є сюрприз: оголошено склад збірної України на битву з Польщею

Калініна впевнено подолала півфінал

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до фіналу турніру серії "челенджер" у Анталія. У півфінальному матчі вона здолала представницю Польщі Катаржина Кава, яка займає 146-те місце у рейтингу WTA.

У першій партії ключовим став брейк українки у восьмому геймі. Після цього Калініна без проблем завершила сет на власній подачі - 6:3.

Другу партію українка почала потужно, вигравши чотири гейми поспіль. У восьмому геймі вона могла поставити крапку у матчі на своїй подачі, однак дозволила суперниці зробити брейк. Попри це, Калініна зберегла перевагу та довела сет до перемоги - 6:4.

Третій фінал поспіль у Туреччині

Для Калініної це вже третій поспіль фінал турнірів серії "челенджер" у Анталії. Раніше українка виграла один із двох вирішальних матчів, здолавши співвітчизницю Олександра Олійникова.

Вихід до фіналу також дозволив тенісистці продовжити успішну серію. Наразі вона налічує дев'ять перемог поспіль.

Це найдовша переможна серія української тенісистки за останні п'ять років. Востаннє довший відрізок Калініна демонструвала у 2021 році, коли виграла 14 матчів підряд.

Коли відбудеться фінал

У вирішальному матчі турніру Калініна зустрінеться зі словенською тенісисткою Тамара Зіданшек.

Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 15 березня.

Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком