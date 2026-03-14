Такого не було 5 років: Калініна видала історичну серію в Анталії перед фіналом

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує домінувати на кортах Туреччини. Перемога над Катаржиною Кавою не лише вивела її у черговий фінал, а й ознаменувала вражаючу серію успіхів у сезоні 2026 року.

Калініна впевнено подолала півфінал

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до фіналу турніру серії "челенджер" у Анталія. У півфінальному матчі вона здолала представницю Польщі Катаржина Кава, яка займає 146-те місце у рейтингу WTA.

У першій партії ключовим став брейк українки у восьмому геймі. Після цього Калініна без проблем завершила сет на власній подачі - 6:3.

Другу партію українка почала потужно, вигравши чотири гейми поспіль. У восьмому геймі вона могла поставити крапку у матчі на своїй подачі, однак дозволила суперниці зробити брейк. Попри це, Калініна зберегла перевагу та довела сет до перемоги - 6:4.

Третій фінал поспіль у Туреччині

Для Калініної це вже третій поспіль фінал турнірів серії "челенджер" у Анталії. Раніше українка виграла один із двох вирішальних матчів, здолавши співвітчизницю Олександра Олійникова.

Вихід до фіналу також дозволив тенісистці продовжити успішну серію. Наразі вона налічує дев'ять перемог поспіль.

Це найдовша переможна серія української тенісистки за останні п'ять років. Востаннє довший відрізок Калініна демонструвала у 2021 році, коли виграла 14 матчів підряд.

Коли відбудеться фінал

У вирішальному матчі турніру Калініна зустрінеться зі словенською тенісисткою Тамара Зіданшек.

Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 15 березня.