Світоліна повертається, але є сюрприз: оголошено склад збірної України на битву з Польщею

19:53 12.03.2026 Чт
2 хв
Цього разу капітан вирішив ризикнути: у списку з’явилося ім’я, яке здивує навіть експертів
aimg Катерина Урсатій
Світоліна повертається, але є сюрприз: оголошено склад збірної України на битву з Польщею Еліна Світолна (фото: Getty Images)

Жіноча збірна України з тенісу офіційно визначила склад на майбутнє протистояння з Польщею. Тренерський штаб залучив як перевірених лідерок світового рейтингу, так і нове ім'я у національній команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Читайте також: Перевершила навіть легенд: українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній

Дебютантка та перевірені зірки: хто захищатиме прапор України

На офіційному порталі турніру з'явилася заявка "синьо-жовтих" на поєдинок, що відбудеться 11-12 квітня в Глівіце.

Головною новиною став виклик Олександри Олійникової, для якої цей виступ буде першим у кар'єрі за дорослу збірну.

Повний перелік тенісисток виглядає так:

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок

Команда традиційно поєднує потужний одиночний розряд на чолі зі Світоліною та Костюк із досвідченим дуетом сестер Кіченок.

Формат турніру та шанси на вихід до фіналу

Матчева зустріч складатиметься з п'яти окремих ігор.

Для підсумкової перемоги та виходу у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг українським тенісисткам необхідно виграти три поєдинки.

Нагадаємо, що Україна наразі перебуває на піку своєї форми.

Після успішного 2025 року, коли команда дійшла до півфіналу та вперше в історії увійшла до першої п'ятірки світового рейтингу, "синьо-жовті" вважаються одними з фавориток змагань.

Ослаблена Польща: суперник зіграє без головної зірки

Польська сторона вже оприлюднила свій список, у якому відсутня лідерка рейтингу Іга Швьонтек та Магдалена Френх.

Протистояти українкам будуть Магда Лінетт, Мая Хвалінська, Лінда Клімовічова та Катаржина Кава.

Статистика попередніх зустрічей також на боці України: у 2025 році наші тенісистки впевнено здолали польок у Радомі з рахунком 3:0.

У разі повторення успіху збірна отримає шанс знову позмагатися за головний трофей турніру.

Раніше ми писали, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

