ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

За крок від титулу: екс-перша ракетка України програла фінал у Анталії

Неділя 01 березня 2026 16:15
UA EN RU
За крок від титулу: екс-перша ракетка України програла фінал у Анталії Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна не змогла вибороти титул на тенісному турнірі серії WTA 125 в турецькій Анталії. Українка поступилася у вкрай напруженому фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Еліна Світоліна довела третю ракетку світу до істерики на корті

WTA 125 Анталія, фінал

Моюка Учідзіма (Японія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 7:5, 7:5

Хід фінального матчу

Поєдинок тривав рівно дві години і виявився вкрай складним для обох тенісисток. У першій партії Калініна змушена була наздоганяти суперницю і навіть відіграла сетпойнт у десятому геймі. Проте за рахунку 5:5 японка зуміла виграти два гейми поспіль і залишити сет за собою.

Друга партія перетворилася на парад брейків – тенісистки почергово програвали свої подачі. В української спортсменки був шанс переломити хід зустрічі, коли за рахунку 5:4 вона мала сетбол на прийомі. Калініна не реалізувала нагоду, після чого Учідзіма знову перехопила ініціативу і завершила матч на свою користь.

Підсумки для українки

Для Калініної це був перший фінал у 2026 році та третій у кар'єрі на турнірах рівня WTA 125 (попередні два – у французькому Ліможі вона виграла).

За свій виступ в Анталії Ангеліна отримає 8 400 доларів призових та 81 рейтингове очко. Це дозволить їй повернутися у топ-200 рейтингу звідки вона вилетіла на минулому тижні – вперше з літа 2017 року. Поточний тиждень вона розпочала на 202-му місці у світовому списку (7-ма ракетка України).

Зазначимо, що в 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці. На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25-те місце (травень 2023 року).

Також дізнайтеся, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі