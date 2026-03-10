Бубка залишився Героєм, а Гераскевич – без ордена: результати голосування у ВР

Провал голосування в залі

Ініціатива, авторкою якої виступила народна депутатка Оксана Савчук, не набрала необхідної кількості голосів для попередньої підтримки. Результати голосування розподілилися наступним чином:

За – 112 депутатів

– 112 депутатів Проти – 5

– 5 Утримались – 7

– 7 Не голосували – 154

Чому виникло питання

Активне обговорення позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" розпочалося після звернень скелетоніста Владислава Гераскевича. Атлет подав електронну петицію, звинувативши функціонера у недостатньому захисті інтересів України на міжнародній арені та допущенні проросійської символіки на змаганнях під час повномасштабної війни.

За словами Гераскевича, статус "Героя України" ставить Бубку на один рівень із захисниками, які щодня віддають життя на фронті, що є неприпустимим за нинішніх обставин.

Водночас у парламенті та суспільстві думки розділилися: частина опонентів запиту вважає, що спортивні досягнення минулого не повинні залежати від поточної політичної кон'юнктури.

Гераскевичу не дали "За заслуги"

Рада також не підтримала запит групи з 43 депутатів щодо відзначення самого Владислава Гераскевича орденом "За заслуги".

Ініціативу нагородити олімпійця за "принципову патріотичну позицію" підтримали лише 66 нардепів, чого також виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

Нагадаємо, раніше Бубку та Клочкову вже було позбавлено державних стипендій згідно з указом президента.