Бубка остался Героем, а Гераскевич - без ордена: результаты голосования в ВР

13:55 10.03.2026 Вт
2 мин
Сергей Бубка и Яна Клочкова сохраняют государственные награды, а олимпиец-активист Гераскевич не получил поддержки
aimg Андрей Костенко
Сергей Бубка (фото: НОК Украины)

Верховная Рада Украины не поддержала направление депутатского запроса к Президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания во вторник, 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Читайте также: Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом

Провал голосования в зале

Инициатива, автором которой выступила народный депутат Оксана Савчук, не набрала необходимого количества голосов для предварительной поддержки. Результаты голосования распределились следующим образом:

  • За - 112 депутатов
  • Против - 5
  • Воздержались - 7
  • Не голосовали - 154

Почему возник вопрос

Активное обсуждение лишения Сергея Бубки звания "Герой Украины" началось после обращений скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет подал электронную петицию, обвинив функционера в недостаточной защите интересов Украины на международной арене и допущении пророссийской символики на соревнованиях во время полномасштабной войны.

По словам Гераскевича, статус "Героя Украины" ставит Бубку на один уровень с защитниками, которые ежедневно отдают жизнь на фронте, что недопустимо в нынешних обстоятельствах.

В то же время в парламенте и обществе мнения разделились: часть оппонентов запроса считает, что спортивные достижения прошлого не должны зависеть от текущей политической конъюнктуры.

Гераскевичу не дали "За заслуги"

Рада также не поддержала запрос группы из 43 депутатов о награждении самого Владислава Гераскевича орденом "За заслуги".

Инициативу наградить олимпийца за "принципиальную патриотическую позицию" поддержали лишь 66 нардепов, чего также оказалось недостаточно для принятия решения.

Напомним, ранее Бубку и Клочкову уже лишили государственных стипендий согласно указу президента.

