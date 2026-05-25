Бред Пітт не планує одружуватися з Інес де Рамон: що стало причиною

Пітт зустрічається з Інес де Рамон із 2022 року. За даними видання, пара нібито вже живе разом, а їхні стосунки описують як спокійні та гармонійні.

Водночас оточення актора стверджує, що 62-річний Пітт досі важко переживає наслідки розлучення з Анджеліною Джолі.

Їхній шлюборозлучний процес розпочався ще у 2016 році, а остаточно завершився лише у 2024-му.

Саме тривалий конфлікт із колишньою дружиною та складні стосунки з дітьми, за словами джерел, вплинули на ставлення актора до шлюбу. Інсайдери кажуть, що Пітт більше не хоче створювати нову сім’ю чи заводити дітей.

Попри це, нинішні стосунки з Інес де Рамон нібито позитивно впливають на його емоційний стан після багаторічних судових процесів.

"У нього є чудова партнерка, яку він цінує, але в цьому напрямку немає жодного поспіху", - йдеться у заяві інсайдера.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі розійшлися у 2016 році після конфлікту на борту приватного літака.

Після цього почалися багаторічні судові суперечки. Актор заперечував звинувачення у домашньому насильстві, однак саме цей інцидент став початком розриву однієї з найвідоміших пар Голлівуду.

Офіційно врегулювати питання розлучення Пітту і Джолі вдалося лише у 2024 році. Водночас колишнє подружжя досі продовжує судитися через спільний маєток у Франції.

Окремо інсайдери згадують і про стосунки Пітта з дітьми. Йдеться про Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та близнюків Нокса і Вів’єн.

За даними джерел, наразі актор фактично не має близького контакту з жодним із них.

"Джолі провела кампанію з відсторонення дітей, яка виявилася успішною. Ворожість просто величезна. Його повністю відсторонили від дітей. Для нього це страшний удар", - заявив співрозмовник джерела.

Останніми роками частина дітей Пітта і Джолі публічно дистанціювалася від батька.

Захара використовує лише прізвище Джолі, Шайло після повноліття офіційно відмовилася від прізвища Пітт, а Пакс раніше різко висловлювався про актора у соцмережах.