Анджеліна Джолі розкрила нові подробиці розлучення з Бредом Пітом: "Залишила йому все"

Анджеліна Джолі відверто розповіла, наскільки болісним було її розлучення з Бредом Піттом. Такі деталі актриса виклала у нових судових документах, поданих до Вищого суду Лос-Анджелеса в межах тривалої суперечки колишнього подружжя щодо французького маєтку Шато Міраваль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six .

Джолі розкрила нові подробиці розлучення з Піттом

У своїй заяві Джолі згадала, що події, які передували її рішенню розірвати шлюб, стали справжнім випробуванням.

"Події, що призвели до моєї потреби розлучитися з колишнім чоловіком, були емоційно важкими для мене та наших дітей", - зазначила Джолі у своїх свідченнях, опублікованих Page Six.

Вона також наголосила, що після розлучення намагалася уникнути конфліктів.

"Подавши на розлучення, я залишила йому контроль (і повне проживання) в наших сімейних будинках у Лос-Анджелесі та в Міравелі без жодної компенсації, що, як я сподівалася, заспокоїть його у стосунках зі мною після важкого та травматичного періоду", - пояснила акторка.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: Getty Images)

За словами зірки, вона та її діти - Меддокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) та близнюки Нокс і Вів'єн (17) - з того часу більше не відвідували маєток у Франції.

"Ми більше ніколи не ступали ногою на Міраваль, враховуючи його зв’язок із болісними подіями, що призвели до розлучення", - підкреслила Джолі.

Актриса також згадала, що після розлучення їй довелося фактично починати життя з нуля.

"Після розлучення я одразу почала шукати новий будинок для себе та наших дітей, спочатку орендуючи житло, водночас шукаючи стабільнішого рішення", - поділилася кінозірка.

Тим часом 61-річний Бред Пітт продовжує судову боротьбу з колишньою дружиною, вимагаючи скасування продажу її частки у Шато Міраваль компанії Stoli Group, заявляючи, що Джолі зробила це без його згоди.

Акторка ж наполягає, що мала повне право розпоряджатися своєю власністю.

У своїй декларації Джолі пояснила, що її фінансове становище після розлучення було складним.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: Getty Images)

"Мої заощадження зав’язані в Міравалі, і я не просила у Бреда ані аліментів, ані будь-якої фінансової підтримки, тому мені потрібні були кошти з шато", - визнала вона.

Зірка також додала, що через емоційний стан родини свідомо на деякий час відмовилася від кар’єри.

"Я також дуже хвилювалася за здоров’я наших дітей, тому приблизно два роки відмовлялася від роботи, щоб зосередити свою увагу на турботі про них та їхньому одужанні", - уточнила актриса.

За словами Джолі, фінансові труднощі були настільки серйозними, що вона не змогла одразу придбати нове житло в Лос-Анджелесі.

"Я не могла дозволити собі купити будинок відразу, тому Бред погодився позичити мені гроші під відсотки", - розповіла кінозірка.

Вона також згадала, що у 2017 році розглядала можливість продати Пітту свою частку у маєтку, однак переговори виявилися надзвичайно болісними.

"Переговори завжди були важкими для мене через глибокі емоційні зв'язки з нашим сімейним будинком та через те, як закінчилися наші стосунки", - пояснила Джолі.

Актриса з ніжністю пригадала, наскільки важливим був цей маєток для їхньої родини.

"Miraval був однією з перших великих інвестицій, які ми зробили разом, і це був центр нашого сімейного життя. Ми одружилися там, я провела там частину своєї вагітності, і я привезла туди наших дітей-близнюків з лікарні. Такий раптовий відрив від дому та спогадів був важким, і особливо важко було дітям, коли їхнє життя було так зруйноване", - зізналася Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Наприкінці документів акторка вимагає від Пітта 33 тисячі доларів для покриття судових витрат, пов’язаних із відповіддю на його клопотання.

Нагадаємо, колишнє голлівудське подружжя вже тривалий час з’ясовує стосунки в суді через французький виноробний маєток, придбаний ще у 2008 році, який колись був їхнім "гніздечком кохання".

У 2022 році Анджеліна продала свою частку у Шато Міраваль засновнику групи компаній Stoli Юрію Шефлеру за 64 мільйони доларів, однак Бред Пітт наполягає, що акторка не мала права укладати угоду без його згоди.

Зіркова пара одружилася у 2014 році, але вже через два роки Джолі подала на розлучення, звинувативши Пітта в тому, що під час польоту на приватному літаку він нібито застосував силу до одного з їхніх дітей.

Після цього між акторами почалося багаторічне судове протистояння за опіку над дітьми та поділ майна. Лише в грудні 2024 року суд офіційно визнав їхній шлюб розірваним.

У Джолі та Пітта шестеро дітей: троє прийомних - Меддокс, Пакс і Захара, а також троє біологічних - Шайло та близнюки Вів’єн і Нокс.

Бред Пітт з дітьми (фото: Getty Images)

Нині, за повідомленнями ЗМІ, стосунки Пітта з дітьми залишаються напруженими: усі доньки поступово відмовляються від його прізвища - офіційно це вже зробили Захара і Шайло, а Вів’єн планує змінити його після досягнення повноліття.

Останні три роки 61-річний Бред Пітт перебуває у стосунках із 32-річною Інес де Рамон.

Пара вперше з’явилася разом на публіці минулого року під час фіналу Гран-прі Великої Британії й відтоді часто відвідує світські заходи удвох.

Тим часом сама Анджеліна Джолі, за чутками, підтримує теплі й навіть романтичні стосунки зі своїм давнім другом, актором Джонні Деппом.