Брэд Питт не планирует жениться на Инес де Рамон: что стало причиной

Питт встречается с Инес де Рамон с 2022 года. По данным издания, пара якобы уже живет вместе, а их отношения описывают как спокойные и гармоничные.

В то же время окружение актера утверждает, что 62-летний Питт до сих пор тяжело переживает последствия развода с Анджелиной Джоли.

Их бракоразводный процесс начался еще в 2016 году, а окончательно завершился только в 2024-м.

Именно длительный конфликт с бывшей женой и сложные отношения с детьми, по словам источников, повлияли на отношение актера к браку. Инсайдеры говорят, что Питт больше не хочет создавать новую семью или заводить детей.

Несмотря на это, нынешние отношения с Инес де Рамон якобы положительно влияют на его эмоциональное состояние после многолетних судебных процессов.

"У него есть замечательная партнерша, которую он ценит, но в этом направлении нет никакой спешки", - говорится в заявлении инсайдера.

Брэд Питт и Анджелина Джоли разошлись в 2016 году после конфликта на борту частного самолета.

После этого начались многолетние судебные споры. Актер отрицал обвинения в домашнем насилии, однако именно этот инцидент стал началом разрыва одной из самых известных пар Голливуда.

Официально урегулировать вопрос развода Питту и Джоли удалось лишь в 2024 году. В то же время бывшие супруги до сих пор продолжают судиться из-за совместного имения во Франции.

Отдельно инсайдеры вспоминают и об отношениях Питта с детьми. Речь идет о Мэддоксе, Паксе, Захаре, Шайло и близнецах Ноксе и Вивьен.

По данным источников, сейчас актер фактически не имеет близкого контакта ни с одним из них.

"Джоли провела кампанию по отстранению детей, которая оказалась успешной. Враждебность просто огромная. Его полностью отстранили от детей. Для него это страшный удар", - заявил собеседник источника.

В последние годы часть детей Питта и Джоли публично дистанцировалась от отца.

Захара использует лишь фамилию Джоли, Шайло после совершеннолетия официально отказалась от фамилии Питт, а Пакс ранее резко высказывался об актере в соцсетях.