Розкол в родині триває: син Джолі та Пітта публічно зрікся прізвища батька

П'ятниця 27 лютого 2026 22:13
UA EN RU
Розкол в родині триває: син Джолі та Пітта публічно зрікся прізвища батька Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Старший син Анджеліна Джолі та Бред Пітт Меддокс більше не використовує подвійне прізвище. У титрах нового фільму своєї матері він вказаний лише як Джолі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

Більше цікавого: Донька Анджеліни Джолі змінила імідж

Що відомо про зміну прізвища сина Джолі та Пітта

24-річний Меддокс працював асистентом режисера над стрічкою "Кутюр", у якому Анджеліна втілила американську кінорежисерку, яка переживає важку хворобу на тлі важливого модного показу.

Після прем'єри фільму у Франції 18 лютого було помічено, що у фінальних титрах його ім'я зазначене як Меддокс Джолі. Раніше у стрічці "Maria" (2024), де Джолі втілила образ оперної діви Марії Каллас, син був вказаний з подвійним прізвищем.

Розкол в родині триває: син Джолі та Пітта публічно зрікся прізвища батькаМеддокс з мамою, сестрами та братами (фото: Getty Images)

Хто ще з дітей відмовився від прізвища батька

Крім Меддокса, у Джолі та Пітта є п'ятеро дітей - 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс і Вів’єн.

У 2024 році Вів'єн була зазначена у бродвейському мюзиклі як Джолі. Того ж року Захара під час публічного виступу представилася виключно з прізвищем матері, а Шайло після досягнення повноліття офіційно змінила ім'я на Шайло Джолі.

Наразі невідомо, чи проходив Меддокс юридичну процедуру зміни, чи йдеться лише про професійне використання імені. Втім, його стосунки з названим батьком давно переживали напругу і загострилися ще більше після розлучення пари.

Розкол в родині триває: син Джолі та Пітта публічно зрікся прізвища батькаСин Джолі відрікся від прізвища батька (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки Меддокса з Піттом

У вересні 2016 року під час польоту на приватному літаку між ними виник серйозний конфлікт. Актор нібито застосував силу проти сина.

ФБР та Департамент у справах дітей та сім'ї Лос-Анджелеса навіть проводили перевірку щодо цього, але жодних звинувачень висунуто не було.

Проте саме цей випадок став одним із факторів, що вплинули на рішення Джолі подати на розлучення. У судових документах його згадували як важливий епізод.

Зазначимо, що Джолі усиновила хлопця за кілька років до стосунків з Піттом.

