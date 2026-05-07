Бред Пітт не зміг отримати приватні листи Джолі: що каже суд

Анджеліна Джолі здобула нову перемогу у багаторічному судовому конфлікті з Бредом Піттом через французьку виноробню Château Miraval. Суд не дозволив актору отримати доступ до приватних електронних листів колишньої дружини.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ .

Що відомо про нову перемогу Джолі

Суд Лос-Анджелеса став на бік акторки та не дозволив команді її колишнього отримати доступ до 22 електронних листів в межах судового процесу.

Раніше апеляційний суд визнав, що попереднє рішення про передачу листування було помилковим, тому справу повторно розглянули в нижчій інстанції.

Суд ухвалив, що навіть якщо частина листів не була безпосереднім листуванням між адвокатом і клієнтом, у них обговорювалася юридична стратегія. Ці документи визнали привілейованими та недоступними для іншої сторони.

Адвокат Джолі назвав це "важливою перемогою" для акторки. За його словами, спочатку сторона Пітта хотіла отримати доступ до 126 конфіденційних документів, але пізніше скоротила запит до 22-х.

"Тепер він не отримає нічого. Це частинf звичної практики lдля містера Пітта - вимагати контроль над усім, що стосується Анджеліни, зокрема її спілкування із власними адвокатами. Ми надзвичайно раді, що і Апеляційний суд, і суд першої інстанції зрештою поклали цьому край", - зазначив представник зірки.

Водночас суд відмовив акторці у проханні накласти на сторону Пітта штраф майже на 34 тисячі доларів за спробу примусити її передати листування.

Інсайденр, наближений до Пітта, не вважає рішення суду остаточною поразкою. За його словами, проти Анджеліни вже було ухвалено чимало рішень.

"Не варто святкувати тимчасове рішення, яке дозволяє приховати її справжні наміри від суду", - зазначив він.

Що відомо про суд між колишніми

Нагадаємо, вже кілька років колишня пара вирішує долю французького маєтку та виноробні Château Miraval, який вони придбали у 2011 році.

Конфлікт стосується частки Джолі, яку вона продала компанії, що належить російському бізнесмену Юрію Шефлеру.

Пітт звинувачує колишню у тому, що вона провела операцію без його згоди. А вона наполягає, що діяла законно після невдалих перемовин з ним.