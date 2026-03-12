"Боюсь за здоров'я". Довженко чесно відповів, чи готовий стати батьком втретє

В'ячеслав Довженко поділився роздумами щодо можливості появи дитини у майбутньому шлюбі з нареченою Світланою. Він зізнався, що не виключає такої можливості, але має певні хвилювання.

Про це актор розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказав Довженко про поповнення в родині

Актор, у якого вже є двоє синів від попереднього шлюбу, готовий знову пережити досвід батьківства.

"Звісно, готовий. Я про це багато говорив. Це нормально, коли люди зустрічаються, і є певне прагнення в обох до батьківства", - зазначив він.

Водночас В'ячеслав хвилюється через вік та здоров'я, але з трепетом пригадує час турботи про малюків.

"Я боюсь за своє здоров'я. Я вже не 20-річний, щоб о 5:00 ранку прокидатися. Але згадуючи весь цей шлях, який я пройшов, це дуже приємні клопоти", - поділився він.

Довженко з нареченою Світланою (фото: instagram.com/sldovgenko)

Чому рідко говорить про наречену

Довженко пояснив, чому майже не ділиться подробицями про свою обраницю Світлану. Як з'ясувалося, це спільне рішення пари.

"Я думаю, що не дуже правильно було б, якби я про неї розповідав. Або хай про неї розповідають її вчинки в майбутньому, які люди будуть бачити, або її професійні дані, які ви будете бачити й будете її сприймати", - сказав він.

Актор дав зрозуміти, що намагається оберігати особисте життя від зайвої уваги.

"Щастя - це такий момент, дуже-дуже свій і хочеться це зберегти й не запускати цілий табун людей у своє життя, щоб всі там потопталися, пороздивлялися і пішли", - пояснив він.



Що відомо про стосунки Довженка з нареченою

Наприкінці лютого стало відомо, що актор зробив пропозицію коханій Світлані, з якою перебуває у стосунках уже близько трьох років.

Як відомо, пара знайома 7 років. Їхні стосунки розпочалися після початку повномасштабної війни під час роботи в театрі. Там обраниця актора працювала костюмеркою.

Весілля закохані планують зіграти цього року, коли потеплішає. Раніше Світлана зізнавалася, що мріє про церемонію "без пафосу" в колі близьких людей.

Зазначимо, що від попереднього шлюбу з Ксенією Башею у актора є двоє синів - Іван та Василь.