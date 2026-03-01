Як почалася історія кохання В’ячеслава Довженка і його нареченої? Обраниця актора розкрила деталі

Український актор В’ячеслав Довженко невдовзі одружиться зі своєю коханою - художницею по костюмах Світланою. Вона вперше відверто розповіла про їхні стосунки, історію знайомства та плани на весілля.

Як зізналася Світлана, їхнє перше знайомство відбулося кілька років тому під час роботи над одним із проєктів.

Тоді вони лише перетнулися на знімальному майданчику.

"Ми познайомилися ще років сім-вісім тому - працювали разом на зйомках одного проєкту. Тоді просто перетнулися, трохи поспілкувалися - і все. Нічого такого, що можна було б назвати початком історії", - розповіла Світлана.

Згодом їхні шляхи знову перетнулися - цього разу вже у театрі. Саме тоді між ними почали зароджуватися почуття.

"А згодом знову зустрілися - в театрі. І це було вже під час повномасштабної війни. На той момент Славко вже не був одружений, жив сам. Я теж була у своєму етапі переосмислення. І от уже третій рік ми разом. Живемо, підтримуємо одне одного, будуємо стосунки", - поділилася наречена Довженка.

В’ячеслав Довженко з нареченою Світланою (фото: instagram.com/filmua)

За словами коханої актора, вони швидко знайшли спільну мову та відчули комфорт у спілкуванні.

"Цікаво, що між нами з самого початку не було жодної дистанції. Не було цього відчуття, що треба придивлятися, завойовувати увагу. Я сприйняла його абсолютно на рівних - не як відомого актора, а просто як людину поруч. Ми одразу почали спілкуватися без будь-якої напруженості", - розповіла вона.

Наречена В’ячеслава також зізналася, що у стосунках їм допомагає різниця характерів: Світлана більш активна, а Довженко - спокійніший.

"У мене все ж таки такий вік (мені зараз майже 30), коли хочеться руху: кудись поїхати, сходити. Слава більш спокійний. І от на цьому контрасті ми й зійшлися. Я його трохи "піднімаю" - у хорошому сенсі, витягую в події, в рух. А він мене заземлює, коли надто розганяюся", - пояснила вона.

Світлана також розповіла, що працює художницею по костюмах і створює образи для фотосесій та зйомок.

"Я художниця по костюмах. Переважно працюю з персональними зйомками - створюю образи для фотосесій, продумую стилістику, підбираю речі, деталі. Були й комерційні проєкти. Зокрема, працювала для "Сільпо" - оформлювала зйомки", - розповіла вона.

Пара також вже планує весілля. За словами Світлани, святкування хочуть зробити невеликим і дуже особистим.

"Думаємо, можливо, коли вже буде тепліше, щоб і погода сприяла, і настрій був легкий. Десь плануємо на кінець літа. Весілля хочемо зробити дуже особистим, камерним - не публічним. Просто для нас і для тих, хто нам близький", - поділилася вона.

"Родичі, друзі - ті, з ким нам добре, кому можемо довіряти й бути собою. Ми хочемо просто й без пафосу відчути цей день разом із людьми, яких любимо", - додала Світлана.