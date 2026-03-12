"Боюсь за здоровье". Довженко честно ответил, готов ли стать отцом в третий раз

Вячеслав Довженко поделился размышлениями по поводу возможности появления ребенка в будущем браке с невестой Светланой. Он признался, что не исключает такой возможности, но немного переживает.

Что сказал Довженко о пополнении в семье

Актер, у которого уже есть двое сыновей от предыдущего брака, готов снова пережить опыт отцовства.

"Конечно, готов. Я об этом много говорил. Это нормально, когда люди встречаются, и есть определенное стремление у обоих к отцовству", - отметил он.

В то же время Вячеслав волнуется из-за возраста и здоровья, но с трепетом вспоминает время заботы о малышах.

"Я боюсь за свое здоровье. Я уже не 20-летний, чтобы в 5:00 утра просыпаться. Но вспоминая весь этот путь, который я прошел, это очень приятные хлопоты", - поделился он.

Довженко с невестой Светланой (фото: instagram.com/sldovgenko)

Почему редко говорит о невесте

Довженко объяснил, почему почти не делится подробностями о своей избраннице Светлане. Как выяснилось, это совместное решение пары.

"Я думаю, что не очень правильно было бы, если бы я о ней рассказывал. Или пусть о ней рассказывают ее поступки в будущем, которые люди будут видеть, или ее профессиональные данные, которые вы будете видеть и будете ее воспринимать", - сказал он.

Актер дал понять, что старается оберегать личную жизнь от излишнего внимания.

"Счастье - это такой момент, очень-очень свой и хочется это сохранить и не запускать целый табун людей в свою жизнь, чтобы все там потоптались, поразглядывали и ушли", - пояснил он.



Что известно об отношениях Довженко с невестой

В конце февраля стало известно, что актер сделал предложение любимой Светлане, с которой находится в отношениях уже около трех лет.

Как известно, пара знакома 7 лет. Их отношения начались после начала полномасштабной войны во время работы в театре. Там избранница актера работала костюмершей.

Свадьбу влюбленные планируют сыграть в этом году, когда потеплеет. Ранее Светлана признавалась, что мечтает о церемонии "без пафоса" в кругу близких людей.

Отметим, что от предыдущего брака с Ксенией Башей у актера есть двое сыновей - Иван и Василий.