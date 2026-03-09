ua en ru
Актор-воїн Девізоров після розлучення закрутив новий роман: що відомо про його обраницю

14:44 09.03.2026 Пн
3 хв
Виявилося, що серце зірки "Перших ластівок" підкорила популярна українська акторка
aimg Іванна Пашкевич
Актор-воїн Девізоров після розлучення закрутив новий роман: що відомо про його обраницю Максим Девізоров (фото: instagram.com/devizorov)

Актор і військовий Максим Девізоров закрутив новий роман після розлучення - його обраницею стала акторка Поліна Нестерова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки у програмі "Ближче до зірок".

За словами акторки, вона не хоче публічно обговорювати свої стосунки з Максимом, бо він служить у війську.

"Це єдиний у моєму житті зараз острів безпеки. І я до цього ставлюсь дуже ніжно, бо дійсно мало хто за тебе порадіє", - додала вона.

Водночас Нестерова зазначила, що готова поділитися історією їхнього кохання лише тоді, коли вони офіційно заручаться.

"Я мала стосунки з актором. Прекрасні, чудові стосунки. Вони органічно, природно завершилися, але в інфопросторі залишились якісь інтерв'ю і, можливо, його нинішній дівчині це може бути неприємно, моєму нинішньому хлопцю це може бути не дуже приємно", - зазначила Поліна.

Актор-воїн Девізоров після розлучення закрутив новий роман: що відомо про його обраницюМаксим Девізоров з коханою (фото: instagram.com/devizorov)

Артистка також зізналась, що хотіла б створити сім’ю та народити дітей, але поки не наважується на вагітність через напружений період у житті.

"Я дуже сімейна людина, я дуже хочу дітей. Я б хотіла, можливо, навіть зараз дітей. Але зараз я проходжу шлях лікування і визначаю для себе, як кортизол впливає на жіноче здоров'я, фертильність, можливість завагітніти. Тому, якщо говорити з точки зору відповідальності, то я дуже хочу дітей, але коли це буде безпечно насамперед для моєї дитини", - поділилась Поліна.

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова

Раніше Максим Девізоров був одружений з акторкою Світланою Гордієнко. Вони познайомилися у 2021 році під час кастингу до вистави "Одіссею, повертайся додому" в Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.

Згодом актор написав Світлані та запросив її на побачення в кіно - на стрічку "Вхід у порожнечу", яку зняв улюблений режисер жінки Гаспар Ное.

Під час першої зустрічі Девізоров подарував їй книжку з кінодраматургії, адже знав, що Гордієнко планує вступати на режисуру.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії актор долучився до лав ЗСУ.

Уже через місяць служби він освідчився коханій через відеозв’язок - каблучку придбав заздалегідь.

Актор-воїн Девізоров після розлучення закрутив новий роман: що відомо про його обраницюМаксим Девізоров з екс-дружиною (фото: instagram.com/devizorov)

У травні 2022 року Максим і Світлана одружилися у Дніпрі. На церемонії були лише найближчі люди - побратими військового та батьки молодят.

Уже наступного дня після весілля Девізоров повернувся на фронт.

У липні 2024 року Гордієнко повідомила про розлучення з актором, а за кілька днів заявила про свою вагітність.

У серпні вона розповіла, що народила сина, якого назвала Іосіфом. Батьком дитини є актор Роман Соболевський, який виїхав з України.

Сам Девізоров пізніше зізнавався, що колишня кохана зрадила йому.

