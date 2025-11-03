Бондар пояснив, чому його душив Ярмоленко - відео скандального епізоду

"Андрію щось не сподобалось"

Бондар розповів, що момент, який спричинив суперечку, був звичайним ігровим епізодом:

"Був момент, де я зіграв у м'яч, напевно, Андрію щось не сподобалось. Не знаю. Те, що відбулось на полі, нехай там і залишається. Це емоції".

Захисник "гірників" наголосив, що ставиться до Ярмоленка з великою повагою:

"Я дуже поважаю Андрія Миколайовича – і як людину, і як гравця. Неважливо, за яку команду він виступає – "Динамо" чи іншу. Він – легенда збірної України, легенда українського футболу. Після гри ми потиснули один одному руки. тому я з великою повагою до нього ставлюсь".

Напруження після кубкового матчу

Як зазначив Бондар, попередня зустріч між командами в рамках Кубка України залишила певний емоційний слід, зокрема через поведінку окремих гравців суперника.

Саме тому тренерський штаб "Шахтаря" провів із командою додаткову розмову перед новим матчем, щоб налаштувати гравців на боротьбу без зайвих емоцій.

"Тренер проводив бесіду з командою, тому що в попередньому матчі деякі вислови суперників могли вплинути. Але цей матч – вже нова історія".

Підсумки Класичного

Нагадаємо, що "Шахтар" після поразки від "Динамо" в 1/8 Кубка України (1:2), взяв реванш у матчі УПЛ (3:1). "Гірники" перервали рекордну безпрограшну серію киян та відірвалися від них у турнірній таблиці.