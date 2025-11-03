RU

Бондарь объяснил, почему его душил Ярмоленко - видео скандального эпизода

Фото: Валерий Бондарь (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Одним из главных эпизодов классического противостояния в УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" стала короткая, но эмоциональная стычка между защитником донетчан Валерием Бондарем и лидером киевлян Андреем Ярмоленко. Свое мнение о противоречивой ситуации высказал представитель "горняков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Игорь Цыганик".

"Андрею что-то не понравилось"

Бондарь рассказал, что момент, который вызвал спор, был обычным игровым эпизодом:

"Был момент, где я сыграл в мяч, наверное, Андрею что-то не понравилось. Не знаю. То, что произошло на поле, пусть там и остается. Это эмоции".

Защитник "горняков" отметил, что относится к Ярмоленко с большим уважением:

"Я очень уважаю Андрея Николаевича - и как человека, и как игрока. Неважно, за какую команду он выступает - "Динамо" или другую. Он - легенда сборной Украины, легенда украинского футбола. После игры мы пожали друг другу руки. поэтому я с большим уважением к нему отношусь".

Напряжение после кубкового матча

Как отметил Бондарь, предыдущая встреча между командами в рамках Кубка Украины оставила определенный эмоциональный след, в частности из-за поведения отдельных игроков соперника.

Именно поэтому тренерский штаб "Шахтера" провел с командой дополнительную беседу перед новым матчем, чтобы настроить игроков на борьбу без лишних эмоций.

"Тренер проводил беседу с командой, потому что в предыдущем матче некоторые высказывания соперников могли повлиять. Но этот матч - уже новая история".

Итоги Классического

Напомним, что "Шахтер" после поражения от "Динамо" в 1/8 Кубка Украины (1:2), взял реванш в матче УПЛ (3:1). "Горняки" прервали рекордную беспроигрышную серию киевлян и оторвались от них в турнирной таблице.

Ранее мы сообщили, что УАФ дисквалифицировала тренера команды УПЛ.

Также мы писали, что клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины.

