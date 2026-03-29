Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет брака

13:04 29.03.2026 Вс
3 мин
После 10 лет совместной истории брак актрисы с Луи официально завершился
aimg Иванна Пашкевич
Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет брака Виктория Маремуха развелась с мужем (фото: instagram.com/vicky_mare)

36-летняя блогерша и актриса Виктория Маремуха рассказала об изменениях в личной жизни. Звезда сообщила, что развелась с мужем, французским бизнесменом Луи Белле после почти 5-ти лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram финалистки 2-го сезона шоу "Супермодель по-украински".

Так, Маремуха дала понять, что решение было совместным и взрослым.

"Пришло время поделиться с вами. мы с Луи официально расстались - как два взрослых человека, которые уважают друг друга. подробнее завтра на ютуб канале @dorotiuk_", - сообщила блогерша.

В том же обращении Виктория поблагодарила бывшего мужа за годы, которые они провели вместе, и за весь опыт, который прожили в паре.

"Спасибо тебе @tail.kat за эти 10 невероятных лет. Любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий, и даже боли, через него мы растем", - поделилась актриса.

По ее словам, несмотря на завершение брака, их история не обесценилась, а чувства просто приобрели другую форму.

Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет бракаВиктория Маремуха с мужем и сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Наша любовь не исчезла - она просто изменила форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга", - отметила она.

Также блогер откровенно рассказала, что за эти годы они вместе взрослели, менялись и учились лучше понимать себя.

"Мы много пережили, многому научились друг у друга. Взрослели рядом, менялись, искали себя, становились лучше. Не все было просто, но все было по-настоящему. И я верю, что каждый из нас стал сильнее и честнее с собой именно благодаря этому пути", - написала Виктория.

Отдельно она подчеркнула, что для нее очень ценно то, что после расставания им удалось сохранить уважение.

Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет бракаВиктория Маремуха с мужем и сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Я благодарна тебе за свободу - за возможность понять, кто я есть, чего хочу, куда иду. И за то, что мы сохранили уважение. Для меня это очень ценно", - подчеркнула артистка.

В конце своего сообщения Маремуха акцентировала, что главным в их совместной истории остается сын.

"Самое большое наше счастье - это наш сын. Он - доказательство того, что наша история имела смысл. И она навсегда останется частью нас. Мы больше не супруги. Но мы - родители, которые воспитывают личность. И это связь, которая не заканчивается", - подытожила актриса.

Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет бракаВиктория Маремуха с мужем (фото: instagram.com/vicky_mare)

Что известно об отношениях Маремухи с мужем

Виктория Маремуха не скрывала, что их отношения с Луи были непростыми.

В частности, блогер рассказывала, что через три месяца после предложения в 2019 году он изменил ей, после чего они почти год жили отдельно.

Позже пара решила строить открытый гостевой брак.

Как объясняла Маремуха, они позволяли себе интимные отношения с другими людьми, но без лжи друг другу.

Также она ранее делилась причинами, по которым они с мужем в свое время выбрали формат отдельного проживания.

"Гостевой брак и мы. Что такое гостевой брак - вы можете загуглить. А вот почему мы решили его попробовать, знаем только мы вдвоем. Если коротко, то... Когда мы сошлись после расставания, я боялась, что снова разойдемся. Жизнь непредсказуема, чем и интересна. И после страха, вторую роль сыграли моя лень и практичность. Не хотелось собирать и снова перевозить вещи", - признавалась блогерша.

Блогерша Маремуха развелась с мужем-иностранцем после почти 5 лет бракаВиктория Маремуха с мужем и сыном (фото: instagram.com/vicky_mare)

