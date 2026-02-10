ua en ru
Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверку

Вторник 10 февраля 2026 10:44
UA EN RU
Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверку Богдана Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
Автор: Иванна Пашкевич

В Украине разгорелся очередной скандал вокруг блогера и инфобизнесвумен Богданы Гончарук, которая называет себя "духовным миллионером". Причиной стала публикация видео с ее голосовыми сообщениями, где она рассказывает о схемах вывода денег через РФ и Беларусь во время полномасштабной войны.

Подробнее об этом узнайте в материале на РБК-Украина.

Больше интересного: Анатолич разнес Петра Черного из-за скандала с выездом мужчин за границу

Что именно говорит Гончарук в голосовых сообщениях

Видеозапись с фрагментами голосовых сообщений обнародовал Telegram-канал блогера Богдана Беспалова.

В заметке утверждается, что Гончарук якобы беспрепятственно проводит финансовые операции через банки стран-агрессоров и их союзников.

"Инфомошенница Богдана Гончарук во время полномасштабного продолжает выводить деньги через Россию и Беларусь. Это уже тянет на преступление? Когда будет наказание в правовом поле, или бухгалтер Квартала разрулит? Выводим на чистую воду это преступление и максимально шерим в своих сетях", - говорится в посте.

Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверкуБогдана Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

На обнародованных записях Богдана подробно описывает схему финансовых переводов, связанных с РФ, Беларусью, Молдовой и Украиной.

"Оплата из России и Беларуси. У меня там есть два человека, которым я доверяю, и есть карты, которым я перевожу им, а потом трачу в РФ. А с белорусской карты мне выводят средства на молдавскую. С российской карты также знаю, как можно вывести на украинскую", - говорит она.

Также блогер заявляет, что не имеет проблем с финансовым мониторингом в украинских банках.

"В банках нет никаких вопросов, потому что всем пофиг. Я плачу налоги, у меня есть ФЛП. Я у них в зеленом списке, и они не смотрят карты моего физического лица", - утверждает Гончарук.

Реакция Гороховского и ПриватБанка

После того как эти заявления начали массово распространяться в Threads и других соцсетях, на ситуацию отреагировали представители финансового сектора.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что передал информацию на проверку.

"Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила. А кто это, вообще?" - написал Гороховский.

Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверкуБанки проверяют Богдану Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

Свою реакцию также обнародовал ПриватБанк.

"Доброе утро. Спасибо за сигнал. Отправили всю необходимую информацию в финмониторинг для проверки", - сообщили в банке.

Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверкуБанки проверяют Богдану Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

Кто такая Богдана Гончарук

Богдана Гончарук - блогер, предприниматель и энергопрактик, за страницами которой следят более 500 тысяч подписчиков.

Она зарабатывает на продаже так называемых "денежных медитаций" и онлайн-курсов, основной аудиторией которых являются молодые женщины, в частности матери в декрете.

Гончарук замужем и имеет детей. В соцсетях формирует образ заботливой матери и верующей, что, по мнению критиков, способствует формированию доверия среди подписчиков.

Ранее она участвовала в телевизионном проекте "Супермама".

Предыдущие скандалы и позиция относительно войны

Блогер уже не впервые оказывается в центре громких скандалов.

Ранее она привлекла внимание после запуска курса "Энергия изобилия", где призвала украинцев не сосредотачиваться на войне, а думать о достатке, деньгах и роскошной жизни.

О ее высказываниях стало известно из видео на YouTube-канале Алексея Дурнева, который получил доступ к платному курсу Гончарук.

"По факту для меня война закончилась 1 марта. Я не читала новости, не репостила ничего, а пошла запускать курс по достатку. С утра до вечера я думала о мире, богатстве, роскоши, путешествиях, покупках, славе и признании", - заявляла она.

Блогерша Гончарук заявила о выводе денег через РФ и Беларусь: банки начали проверкуБогдана Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

Также блогерша убеждала своих учеников не следить за новостями.

По словам Гончарук, 2022 год стал для нее "лучшим в жизни", поскольку она избегала темы войны и публиковала контент о роскоши и достатке.

"Я выбрала для себя, что не буду качать маятник войны, не буду постить мертвых детей, людей, которых разорвало на части. Я буду просто постить деньги, изобилие, мир и вы видите этот результат", - говорила она.

Кроме того, Гончарук утверждала, что погружение в военные новости якобы приводит к бедности и болезням.

Сейчас официальных заявлений от правоохранительных органов о возможных правовых последствиях для Богданы Гончарук не обнародовано. Информация передана в финансовый мониторинг для проверки.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Богдана Беспалова, Threads Олега Гороховского и ПриватБанка.

