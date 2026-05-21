Битва за медалі та останній невдаха: повний розклад матчів і трансляцій фінального туру УПЛ

Прощальний матч легенди

Ще вчора на "Арені Львів" вирували пристрасті фіналу Кубка України, а сьогодні тут проведе останній матч у сезоні тріумфатор УПЛ – донецький "Шахтар". У статусі чемпіонів "гірники" о 15:30 розпочнуть гру з ковалівським "Колосом".

Матч не має принципового турнірного значення, але обійти його стороною неможливо. Адже саме у ньому офіційно завершить свою ігрову кар'єру легенда українського футболу Тарас Степаненко. Символічно, що останній акорд він зіграє в складі "Колоса" саме проти "Шахтаря" – клубу, чиїм лідером і капітаном був багато років.

Нагадаємо, що Степаненко увійшов до тренерського штабу нового наставника збірної України Андреа Мальдери.

Шанс для "Епіцентра"

Наступні зустрічі заплановані на суботу, 23 травня. У цей день відбудуться три матчі. О 13:00 "Олександрія" прийме криворізький "Кривбас". О 15:30 – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського на арені "Лівий Берег" у Київській області заграє домашній поєдинок з "Полтавою". А о 18:00 – "Карпати" на своєму стадіоні зійдуться із луганською "Зорею".

У цих зустрічах результат має принципове значення лише для "Епіцентра". Подолянам достатньо не програти, щоб уникнути ризику опинитися в перехідних матчах та завершити дебютний сезон повноправним клубом еліти.

Спекотна неділя

Спека в останній ігровий день, 24 травня, буде в чотирьох протистояннях, які стартують одночасно – о 13:00.

Столична "Оболонь" на своїй арені прийме черкаський ЛНЗ, "Полісся" у Житомирі зіграє з львівським "Рухом", "Верес" у Рівному перетнеться з харківським "Металістом 1925", а "Динамо" – на арені імені Валерія Лобановського – з "Кудрівкою".

ЛНЗ (57 очок), "Полісся" (56) та "Динамо" (54) ведуть боротьбу за розподіл нагород. Черкаська команда ризикує втратити "срібло", якщо не виграє в "Оболоні", тоді як "Полісся" переграє "Рух". А "вовки" у свою чергу можуть залишитися без нагород, якщо не переграють львів'ян.

"Динамо" ж зберігає шанси навіть на "срібло". Кияни можуть посісти другу сходинку за умови, якщо переможуть "Кудрівку", "Полісся" зіграє внічию з "Рухом", а ЛНЗ програє "Оболоні". Тоді одразу в трьох команд буде по 57 очок, а місця в таблиці визначатимуть за очними зустрічами. Тут "біло-сині" мають перевагу над конкурентами: "Динамо" – 7 очок (різниця м'ячів – 6:3), ЛНЗ – 7 очок, 4:3, "Полісся" – 3 очки, 5:9).

Ситуацію підігріває й те, що ці поєдинки важливі також для аутсайдерів – "Оболоні" та "Кудрівки". Вони хочуть уникнути перехідних матчів, а для цього треба брати очки.

Перелік матчів 30-го туру УПЛ:

Четвер, 21 травня

15:30. "Шахтар" – "Колос"

Субота, 23 травня

13:00. "Олександрія" – "Кривбас"

15:30. "Епіцентр" – "Полтава"

18:00. "Карпати" – "Зоря"

Неділя, 24 травня

13:00. "Оболонь" – ЛНЗ

13:00. "Полісся" – "Рух"

13:00. "Верес" – "Металіст 1925"

13:00. "Динамо" – "Кудрівка"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.