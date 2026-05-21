Битва за медали и последний неудачник: полное расписание матчей и трансляций финального тура УПЛ

Прощальный матч легенды

Еще вчера на "Арене Львов" бушевали страсти финала Кубка Украины, а сегодня здесь проведет последний матч в сезоне триумфатор УПЛ - донецкий "Шахтер". В статусе чемпионов "горняки" в 15:30 начнут игру с ковалевским "Колосом".

Матч не имеет принципиального турнирного значения, но обойти его стороной невозможно. Ведь именно в нем официально завершит свою игровую карьеру легенда украинского футбола Тарас Степаненко. Символично, что последний аккорд он сыграет в составе "Колоса" именно против "Шахтера" - клуба, чьим лидером и капитаном был много лет.

Напомним, что Степаненко вошел в тренерский штаб нового наставника сборной Украины Андреа Мальдеры.

Шанс для "Эпицентра"

Следующие встречи запланированы на субботу, 23 мая. В этот день состоятся три матча. В 13:00 "Александрия" примет криворожский "Кривбасс". В 15:30 - "Эпицентр" из Каменец-Подольского на арене "Левый Берег" в Киевской области сыграет домашний поединок с "Полтавой". А в 18:00 - "Карпаты" на своем стадионе сойдутся с луганской "Зарей".

В этих встречах результат имеет принципиальное значение только для "Эпицентра". Подолянам достаточно не проиграть, чтобы избежать риска оказаться в переходных матчах и завершить дебютный сезон полноправным клубом элиты.

Жаркое воскресенье

Жара в последний игровой день, 24 мая, будет в четырех противостояниях, которые стартуют одновременно - в 13:00.

Столичная "Оболонь" на своей арене примет черкасский ЛНЗ, "Полесье" в Житомире сыграет с львовским "Рухом", "Верес" в Ровно пересечется с харьковским "Металлистом 1925", а "Динамо" - на арене имени Валерия Лобановского - с "Кудривкой".

ЛНЗ (57 очков), "Полесье" (56) и "Динамо" (54) ведут борьбу за распределение наград. Черкасская команда рискует потерять "серебро", если не выиграет у "Оболони", тогда как "Полесье" переиграет "Рух". А "волки" в свою очередь могут остаться без наград, если не переиграют львовян.

"Динамо" же сохраняет шансы даже на "серебро". Киевляне могут занять второе место при условии, если победят "Кудривку", "Полесье" сыграет вничью с "Рухом", а ЛНЗ проиграет "Оболони". Тогда сразу у трех команд будет по 57 очков, а места в таблице будут определять по очным встречам. Здесь "бело-синие" имеют преимущество над конкурентами: "Динамо" - 7 очков (разница мячей - 6:3), ЛНЗ - 7 очков, 4:3, "Полесье" - 3 очка, 5:9).

Ситуацию подогревает и то, что эти поединки важны также для аутсайдеров - "Оболони" и "Кудривки". Они хотят избежать переходных матчей, а для этого надо брать очки.

Перечень матчей 30-го тура УПЛ:

Четверг, 21 мая

15:30. "Шахтер" - "Колос"

Суббота, 23 мая

13:00. "Александрия" - "Кривбасс"

15:30. "Эпицентр" - "Полтава"

18:00. "Карпаты" - "Заря"

Воскресенье, 24 мая

13:00. "Оболонь" - ЛНЗ

13:00. "Полесье" - "Рух"

13:00. "Верес" - "Металлист 1925"

13:00. "Динамо" - "Кудривка"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.