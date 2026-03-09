Битва за лідерство: Україна розпочинає вирішальний тиждень Паралімпіади-2026

Здобутки перших днів

Найбільш врожайним для "синьо-жовтих" був перший повноцінний змагальний день ігор – субота, 7 березня. Тоді українці здобули шість медалей, три з яких – золоті. Це дозволило очолити загальний залік.

Неділя, 8 березня – "золота" не принесла. Проте без медалей вітчизняні спортсмени не залишились.

Наші парабіатлоністи поповнили скарбничку. Максим Мурашковський (індивідуальна гонка, порушення зору) виборов "срібло". А Тарас Радь (індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (індивідуальна гонка, клас стоячи) та Дмитро Суярко (індивідуальна гонка, порушення зору) – додали бронзові медалі.

Місце в медальному заліку

Станом на ранок понеділка, 9 березня, медалі Паралімпіади-2026 уже мають представники 18 країн. Україна впевнено посідає друге місце, поступаючись лише збірній Китаю.

Медальний залік станом на 9 березня (топ-5)

Китай – 8 "золотих" + 5 "срібних" + 3 "бронзові" = 16 нагород Україна – 3 + 2 + 5 = 10 Австрія – 2 + 0 + 0 = 2 Канада – 1 + 3 +2 = 6 США – 1 +3 +1 = 5

Повний перелік медалістів України на цей момент

"Золото": Тарас Радь, Олександра Кононова, Олександр Казік.

Тарас Радь, Олександра Кононова, Олександр Казік. "Срібло": Ярослав Решетинський, Максим Мурашковський.

Ярослав Решетинський, Максим Мурашковський. "Бронза": Людмила Ляшенко, Анатолій Ковалевський, Тарас Радь, Олександра Кононова, Дмитро Суярко.

Орієнтир на рекорд Пекіна

Нагадаємо, на попередніх Іграх-2022 у Пекіні наша збірна встановила історичну планку, посівши підсумкове друге місце з 29 медалями (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових).

Цьогоріч у складі делегації 25 атлетів та 10 гайдів. Попереду ще тиждень змагань, упродовж якого розіграють більшість із 79 комплектів нагород. Наші спортсмени представлені у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірських лижах та сноубордингу.

Шість фіналів понеділка

Сьогодні, 9 березня на Іграх пройдуть старти в рамках третього змагального дня, на яких будуть розіграні шість комплектів нагород – усі в гірських лижах. Також продовжаться змагання з керлінгу та хокею.

Представники паралімпійської збірної України в понеділок не стартують.