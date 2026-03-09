Битва за лідерство: Україна розпочинає вирішальний тиждень Паралімпіади-2026

Збірна України впевнено пройшла стартовий вікенд на зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. За підсумками двох змагальних днів українські параатлети закріпитися серед лідерів загального заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Найбільш врожайним для "синьо-жовтих" був перший повноцінний змагальний день ігор – субота, 7 березня. Тоді українці здобули шість медалей, три з яких – золоті. Це дозволило очолити загальний залік.
Неділя, 8 березня – "золота" не принесла. Проте без медалей вітчизняні спортсмени не залишились.
Наші парабіатлоністи поповнили скарбничку. Максим Мурашковський (індивідуальна гонка, порушення зору) виборов "срібло". А Тарас Радь (індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (індивідуальна гонка, клас стоячи) та Дмитро Суярко (індивідуальна гонка, порушення зору) – додали бронзові медалі.
Станом на ранок понеділка, 9 березня, медалі Паралімпіади-2026 уже мають представники 18 країн. Україна впевнено посідає друге місце, поступаючись лише збірній Китаю.
Медальний залік станом на 9 березня (топ-5)
Повний перелік медалістів України на цей момент
Нагадаємо, на попередніх Іграх-2022 у Пекіні наша збірна встановила історичну планку, посівши підсумкове друге місце з 29 медалями (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових).
Цьогоріч у складі делегації 25 атлетів та 10 гайдів. Попереду ще тиждень змагань, упродовж якого розіграють більшість із 79 комплектів нагород. Наші спортсмени представлені у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірських лижах та сноубордингу.
Сьогодні, 9 березня на Іграх пройдуть старти в рамках третього змагального дня, на яких будуть розіграні шість комплектів нагород – усі в гірських лижах. Також продовжаться змагання з керлінгу та хокею.
Представники паралімпійської збірної України в понеділок не стартують.
